Hermano de Ronald Araújo acusó a Marcelo Bielsa de lesionar al central a días del Mundial 2026

Uruguay está a tan solo unos días de debutar en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita por el Grupo H y parece que llegará a este compromiso sin uno de sus titulares indiscutibles: Ronald Araújo.

Sucede que hace unos días, la Asociación Uruguaya de Fútbol anunció a través de sus redes sociales que le dieron permiso al defensor del FC Barcelona para que viaje a España para tratarse una molestia muscular y que no participará en las actividades grupales de este lunes. El futbolista se incorporará al plantel charrúa el martes 9.

Sin embargo, el hermano de Ronald Araújo, Maikel, publicó un fuerte comentario en contra de Marcelo Bielsa y lo acusó de haberlo lesionado: “Gracias por lesionar jugadores a días del Mundial”.

Hermano de Ronald Araujo publicó en contra de Marcelo Bielsa.

Por si no fuera poco, DSports Uruguay informó que es muy difícil que Ronald Araújo llegue en condiciones al debut del Mundial 2026 el próximo lunes 15 de junio.

Además, indicaron que la contractura que sufrió el capitán del FC Barcelona es más delicada de lo que parece, por lo que decidió viajar a España para someterse a un tratamiento con plasma rico en plaquetas, con el objetivo de recuperarse rápidamente y estar disponible.

¿Cuándo juegan Uruguay vs Arabia Saudita por el Mundial 2026?

El partido entre Uruguay vs Arabia Saudita por la primera fecha del grupo H de la Copa Mundial de Fútbol 2026 se jugará el próximo lunes 15 de junio desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora uruguaya) en el Hard Rock Stadium.

Lista de convocados de Uruguay para el Mundial 2026

Arqueros

Sergio Rochet (Internacional - BRA)

(Internacional - BRA) Santiago Mele (Monterrey - MEX)

(Monterrey - MEX) Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata - ARG)

Defensas

Ronald Araújo (FC Barcelona - ESP)

(FC Barcelona - ESP) José María Giménez (Atlético de Madrid - ESP)

(Atlético de Madrid - ESP) Mathías Olivera (Napoli - ITA)

(Napoli - ITA) Santiago Bueno (Wolverhampton - ENG)

(Wolverhampton - ENG) Sebastián Cáceres (América - MEX)

(América - MEX) Guillermo Varela (Flamengo - BRA)

(Flamengo - BRA) Matías Viña (River Plate - ARG)

(River Plate - ARG) Joaquín Piquerez (Palmeiras - BRA)

Mediocampistas

Federico Valverde (Real Madrid - ESP)

(Real Madrid - ESP) Manuel Ugarte (Manchester United - ENG)

(Manchester United - ENG) Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur - ENG)

(Tottenham Hotspur - ENG) Nicolás de la Cruz (Flamengo - BRA)

(Flamengo - BRA) Giorgian De Arrascaeta (Flamengo - BRA)

(Flamengo - BRA) Emiliano Martínez (Palmeiras - BRA)

(Palmeiras - BRA) Rodrigo Zalazar (SC Braga - POR)

(SC Braga - POR) Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake - USA)

(Real Salt Lake - USA) Agustín Canobbio (Fluminense - BRA)

(Fluminense - BRA) Maximiliano Araújo (Sporting CP - POR)

Delanteros