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DSPORTS extiende acuerdo con LALIGA para transmitir fútbol español en Sudamérica
La señal deportiva de Waiken ILW ha ampliado su presencia en el continente al renovar derechos para la transmisión en vivo de uno de los campeonatos más prestigiosos del fútbol.
La señal deportiva DSPORTS, parte del grupo Waiken ILW, ha renovado su alianza estratégica con LALIGA. Esto le permitirá continuar ofreciendo en directo los partidos más emocionantes del fútbol español a los fanáticos de Sudamérica, ampliando su catálogo de contenido.
El contrato para los derechos audiovisuales ha sido extendido por seis temporadas, cubriendo desde 2026/27 hasta 2031/32. Así, DSPORTS seguirá transmitiendo LALIGA EA SPORTS en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
A partir del 15 de agosto, y a través de las señales de DSPORTS, disponibles tanto en la televisión satelital de DIRECTV como en la plataforma de streaming DGO, los aficionados podrán disfrutar de la pasión del campeonato español, siguiendo a equipos de renombre como Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, entre otros.
La nueva temporada incluirá encuentros tan esperados como EL CLÁSICO, el derbi madrileño y EL GRAN DERBI de Sevilla. Además, se vivirá la lucha por el título, la clasificación a torneos europeos y los desafíos del descenso, entre otras historias desarrolladas a lo largo de las 38 jornadas.
"La continuidad de estas alianzas estratégicas es una muestra del liderazgo de DSPORTS en Sudamérica. Fuimos la única señal en transmitir los 104 partidos de la Copa Mundial FIFA en países como Argentina, Uruguay, y seguimos ofreciendo coberturas destacadas de eventos deportivos", aseguró Hernán Bidegain, director regional de Contenidos Originales y Programación de DSPORTS.
La esencia sudamericana en el fútbol español
Semana a semana, los fanáticos en Sudamérica pueden seguir a jugadores de sus países representando a importantes clubes en España. Esto fortalece un vínculo que va más allá de la simple transmisión, haciendo de LALIGA una competición muy cercana al público latinoamericano.
Actualmente, Argentina tiene la mayor representación en LALIGA con 20 futbolistas, seguida por Uruguay con 12. Además, siete jugadores de la selección argentina en el Mundial 2026 participan en LALIGA, más que en cualquier otra liga. Figuras como Julián Álvarez, Fede Valverde y Ronald Araújo continúan alimentando la conexión entre la competición y millones de seguidores sudamericanos.
¡Vamos al Circo!
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