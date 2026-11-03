La selección peruana volverá con su preparación para afrontar un nuevo compromiso internacional en la fecha FIFA de noviembre. La Bicolor se medirá ante Bolivia en un partido amistoso que servirá para que el comando técnico pueda seguir evaluando a los futbolistas de cara a sus próximos desafíos. No obstante, durante el encuentro de Alianza Lima contra Cienciano, se conoció información sobre cuándo saldrá la nómina que dará Mano Menezes para estos encuentros.

¿Cuándo sale la lista de convocados de la selección peruana para la fecha FIFA de noviembre?

De acuerdo con la información del periodista Eduardo Combe en L1 Max, la convocatoria de la selección peruana se realizará este jueves a las 11.00 a. m. En esta oportunidad, el anuncio estará a cargo del profesor Menezes, quien dará a conocer a los futbolistas considerados para el amistoso frente al combinado boliviano.

“ Este jueves a las 11 de la mañana será la convocatoria de la selección peruana a cargo del profesor Meneses para el amistoso ante Bolivia del viernes 13, que se jugará en Matute a las 8.00 p. m. ”, dio a conocer el comunicador.

De esta manera, los hinchas de la Bicolor podrán estar preparados para el próximo anuncio que realizará el técnico brasileño de cara a los importantes encuentros que afrontará Perú, en los que se buscará concretar la renovación que tanto necesita el equipo.

La selección peruana se enfrentará a Bolivia en noviembre. Foto: La Bicolor

¿Cuándo juega la selección peruana?

La selección peruana afrontará dos encuentros amistosos en los próximos meses. Primero, se medirá ante Bolivia el viernes 13 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), en Lima. Posteriormente, enfrentará a Panamá el miércoles 9 de diciembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco.