Lista de convocados de Perú: ¿Cuándo sale la nómina de Mano Menezes para el amistoso ante Bolivia?

La selección peruana está a puertas de afrontar un nuevo parón por la fecha FIFA de noviembre, donde se enfrentará a su similar de Bolivia. La ‘Bicolor’ disputará su primer partido en territorio nacional bajo el mando de Mano Menezes, en busca de mejorar su imagen y celebrar con sus hinchas. Por ello, aquí te contamos cuándo saldrá la lista de convocados.

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú?

Los hinchas ya se muestran expectantes por conocer la nueva lista de convocados de la selección peruana para el amistoso ante Bolivia. En ese contexto, durante el programa ‘Hablemos de MAX’, el periodista Eduardo Combe reveló la fecha en la que se dará a conocer la nómina.

Según indicó el periodista deportivo, la convocatoria de la ‘Bicolor’ se anunciará este jueves 5 de noviembre y, al día siguiente, Mano Menezes ofrecerá una conferencia de prensa para explicar los detalles de su lista.

La selección peruana viene de sumar 3 derrotas y un empate en la última fecha FIFA

“ Este jueves (5 de noviembre) es la convocatoria del profesor Menezes; va a convocar para el amistoso ante Bolivia el viernes 13 de noviembre . La ‘Bicolor’ empieza a entrenar desde el lunes 9 y el sábado 14 quedan liberados post amistoso con Bolivia. El jueves no hay conferencia, pero el viernes sí va a haber conferencia del profesor Meneses para hablar un poco de la convocatoria”, sostuvo.

Del mismo modo, el comunicador indicó que la selección peruana iniciará sus entrenamientos el lunes 9 de noviembre y que sus integrantes quedarán liberados de la concentración el sábado 14. Cabe señalar que, en esta fecha FIFA, el combinado nacional solo disputará un amistoso.

¿Cuándo juegan Perú vs Bolivia por amistoso internacional?

El duelo entre Perú vs Bolivia se disputará el viernes 13 de noviembre desde las 8.00 p. m. (hora peruana). Este compromiso se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Este será el único compromiso que jugará la ‘Bicolor’ en esta fecha FIFA.