Revelan si Felipe Chávez será convocado a la selección peruana para fecha FIFA de noviembre: "En los planes"

La selección peruana de fútbol está a puertas de afrontar nuevos compromisos por la fecha FIFA de noviembre, donde se medirá ante su similar de Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva. A pocos días de conocer la lista de convocados por Mano Menezes, en las últimas horas se reveló si Felipe Chávez, futbolista de Magdeburgo de Alemania, será considerado en la nómina del estratega brasileño.

¿Felipe Chávez será convocado por Mano Menezes a la selección peruana?

Según información del periodista Gustavo Peralta Coello, el habilidoso mediocampista y su hermano sostuvieron una reunión con miembros de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), donde cerraron una serie de acuerdos para su llegada a la Videna. Según Peralta, Felipe Chávez sí será convocado por Mano Menezes, pero en la próxima fecha FIFA de marzo.

"Felipe Chávez, tengo entendido, sostuvo una conversación, él y su hermano, con gente de la Federación Peruana de Fútbol y se acordó una serie de cosas que tendrían como punto principal ayudar a ese afianzamiento de Felipe Chávez y su nuevo club. Está en los planes, claramente muy bien valorado por Mano Menezes, pero es más pensando para marzo que para ahora", dijo en el programa 'Hablemos de MAX'.

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De concretarse lo señalado, Felipe Chávez tendría que esperar hasta la próxima fecha FIFA de marzo para tener la oportunidad de vestir la camiseta de la selección peruana. Mientras tanto, el mediocampista buscaría consolidarse en el Magdeburgo de Alemania, a la espera de recibir su primera convocatoria bajo la dirección técnica de Mano Menezes.

¿Cuándo sale la lista de convocados?

El periodista Eduardo Combe informó que la lista de convocados a la selección peruana está prevista a publicarse este jueves 5 de noviembre. No obstante, la habitual conferencia de prensa del entrenador se daría al día siguiente.

“Este jueves es la convocatoria del profesor Meneses; va a convocar para el amistoso ante Bolivia el viernes 13 de noviembre. La bicolor empieza a entrenar desde el lunes 9 y el sábado 14 quedan liberados post amistoso con Bolivia. El jueves no hay conferencia, pero el viernes sí va a haber conferencia del profesor Meneses para hablar un poco de la convocatoria”, señaló Combe en L1 MAX.

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