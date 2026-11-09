Sport Huancayo, Sporting Cristal y Universitario de Deportes son los tres clubes que tienen chances para quedarse con el Torneo Clausura, avanzar a las semifinales y pelear el título nacional con Alianza Lima. Sin embargo, la Liga 1 habría hecho un insólito pedido a los clubes de cara a la última fecha de esta competencia que podría cambiar la definición.

Sucede que estos tres clubes jugarán la jornada 17 el domingo 22 de noviembre, una semana después de la participación de la selección peruana en su amistoso ante Bolivia en Matute. Pese a esto, de acuerdo al periodista Michael Succar, la Liga 1 solicitó que esta fecha se juegue dos días después del partido de la Bicolor y que algunos clubes cuenten con sus futbolistas convocados.

La Liga 1 solicitó cambiar la última fecha del Torneo Clausura 2026

“Me cuentan, me llega un mensaje y me cuentan que... la liga le envió una solicitud a los clubes... un poco fuera de lugar”, empezó diciendo el periodista en el programa de YouTube 'Denganche'.

Luego, añadió: “Proponerles que la fecha del 22 se adelante y se juegue dos días después del partido de la selección . Para adelantar todo una semana, para que el partido de la selección en diciembre en la altura sea una semana antes y darle prioridad a la selección, a todo lo que involucra la preparación para este partido de diciembre. Pero significaría para algunos clubes que sus futbolistas importantes, porque por algo están en la selección, lleguen eh con dos días de descanso después del partido contra Bolivia”.

Propuesta que no fue bien recibida por sus compañeros de mesa, a lo que Michael Succar remarcó que el pedido de la Liga 1 es que la fecha 17 se juegue el domingo 15 de noviembre. Dos días después del amistoso de Perú ante Bolivia. “No sean malos”, finalizó Mauricio Loret de Mola.