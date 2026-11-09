Partido Alianza Lima vs FC Cajamarca puede cambiar de fecha: ¿Cuándo se jugaría?

El último partido de Alianza Lima ante FC Cajamarca por la fecha 17 del Torneo Clausura sufriría un cambio de programación. Pese a que se perfilaba para jugarse en simultáneo con los cotejos de Sport Huancayo, Universitario y Sporting Cristal, la Liga 1 modificaría el día y la hora del encuentro.

La noticia fue anunciada por el comentarista Diego Rebagliati, quien precisó que la contienda entre los victorianos y la escuadra cajamarquina estaba prevista para realizarse el próximo domingo 22 de noviembre en Matute.

No obstante, al haber nulas posibilidades de que el cuadro dirigido por Pablo Guede consiga el título del segundo torneo del año, la organización del campeonato optaría por adelantar el choque contra FC Cajamarca para el lunes 16 de noviembre.

Alianza Lima y FC Cajamarca se enfrentan por la fecha 17 del Clausura

¿La razón? Sucede que el equipo de Celso Ayala está peleando por mantenerse en la primera división, y esto hace que la Liga 1 opte por programar esta contienda a la par de los juegos de Deportivo Moquegua y ADT, que también batallan por la permanencia.

"El partido que van a tener que cambiar es el de Alianza Lima. Ellos estaban programados para el domingo 22, pero como juega con FC Cajamarca, va a tener que jugar el lunes a la misma hora que con Deportivo Moquegua y ADT", informó el comentarista en el programa 'Fútbol Satélite'.