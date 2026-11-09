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Mr Peet fulminó a futbolista de Universitario por empate ante Deportivo Moquegua: "Sin ritmo"

Mr Peet analizó el empate de Universitario ante CD Moquegua por el Torneo Clausura y no dudó en criticar el desempeño de un futbolista de los merengues.

Angel Curo
Mr Peet fulminó a futbolista de Universitario por empate ante Deportivo Moquegua
Mr Peet fulminó a futbolista de Universitario por empate ante Deportivo Moquegua | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes empató 2-2 ante Deportivo Moquegua por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 y perdió la oportunidad de seguir dependiendo de sí mismo para conquistar el campeonato. Los cremas se vieron superados en varios tramos del partido y Mr Peet no dudó en criticar el rendimiento de un futbolista de los merengues.

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Mr Peet fulminó a futbolista de Universitario por empate ante Deportivo Moquegua

Durante la emisión de su programa ‘Madrugol’, Mr Peet analizó el empate de Universitario y remarcó que el equipo careció de precisión en el último tercio. En esa línea, no dudó en apuntar contra el desempeño de Piero Quispe, que ingresó desde el banco de suplentes en el segundo tiempo.

El comunicador señaló que el ‘Príncipe Inca’ entró de una forma muy displicente al campo. Además, remarcó que ha perdido la generación de juego que le caracterizaba y ha evidenciado que carece del ritmo futbolístico que necesita la ‘U’, dejando entrever que ya no tiene la alegría de antes.

Piero Quispe, Universitario vs CD Moquegua

Piero Quispe no logró brillar como revulsivo en Universitario ante CD Moquegua

"Todo fue confusión en Universitario, no hubo claridad. Piero Quispe entró y parecía que estaba en el patio de su casa y que la U estaba goleando. Quispe está en un ritmo... Ha perdido esa alegría de jugar al fútbol, esa impronta la perdió. Hoy es un jugador sin ritmo, sin ese cambio de ritmo que antes tenía y sin la generación", manifestó.

Y es que el volante nacional había sido una de las grandes contrataciones de Universitario para encarar el Torneo Clausura pero no ha respondido como se esperaba, generando que los hinchas extrañen su mejor versión.

Números de Piero Quispe con Universitario

Piero Quispe llegó a las filas de Universitario a mitad de temporada tras no renovar su contrato con el Sydney FC de Australia. El mediocentro apostó por un retorno al club de sus amores para reencontrarse con su mejor nivel. Sin embargo, hasta el momento ha sido considerado como revulsivo jugando solo 393 minutos en 12 partidos, donde no ha podido anotar ni brindar asistencias.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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