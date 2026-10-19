Fabián Bustos dio firme opinión de Alianza Atlético tras victoria con Universitario: "Gran equipo"

Universitario de Deportes dio un golpe de autoridad tras vencer por 4-1 a Alianza Atlético en la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Los cremas se mantienen entre los primeros lugares en la tabla de posiciones y se ilusionan con seguir peleando hasta el final el título. Luego de este encuentro, el DT Fabián Bustos no dudó en dejar una categórica opinión de los ‘Churres’.

Fabián Bustos dio firme opinión de Alianza Atlético tras victoria con Universitario

La escuadra merengue volvió a conocer el sabor de la victoria y consiguió su primer triunfo en esta segunda etapa de Fabián Bustos al mando del equipo. Precisamente, el técnico de Universitario conversó con las cámaras de ‘Fútbol en América’ y aprovechó para valorar el desempeño de sus dirigidos.

El DT de la ‘U’ destacó que sus jugadores lograron plasmar en el campo lo trabajado durante la semana, algo que se vio reflejado en el resultado. En esa línea, resaltó el triunfo ante un rival de buen nivel como Alianza Atlético, que llegaba tras encadenar una importante racha de victorias.

Universitario quedó a un punto del liderato tras vencer a Alianza Atlético

“Los chicos hicieron un gran trabajo, aplicaron todo en su medida y colaboraron para que el resultado sea ese. Enfrentamos a un gran equipo y que venía haciendo las cosas muy bien”, sostuvo.

Del mismo modo, Bustos atribuyó la victoria al esfuerzo de sus jugadores y valoró que el trabajo realizado les haya permitido mejorar la eficacia ofensiva y recuperar la solidez defensiva que necesitaban.

“Es mérito de ellos y del trabajo de todo el grupo. Empezamos a hacer cosas que nos gustan y que nos ayuda a hacer más fuertes en defensa y más sueltos en ataque”, remarcó el estratega argentino.

Próximo partido de Universitario

El próximo encuentro de Universitario se dará ante Juan Pablo II por la jornada 13 del Torneo Clausura. Los cremas serán locales en el Estadio Monumental el sábado 24 de octubre y tendrán la obligación de vencer en casa para seguir aspirando a quedarse con el liderato del campeonato.