Álex Valera fue rotundo tras ganar a Alianza Atlético con Universitario: "Teníamos que levantar"

Universitario de Deportes logró un triunfo relevante por 4-1 ante Alianza Atlético y Álex Valera destacó como uno de los nombres del encuentro al marcar en el partido. Luego del compromiso, el atacante crema dejó un comentario contundente sobre la victoria del cuadro merengue frente al conjunto de Sullana por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Álex Valera dio fuerte comentario tras ganar a Alianza Atlético con Universitario por el Torneo Clausura 2026

El delantero también destacó el rendimiento colectivo del equipo, que logró convertir sus ocasiones en tantos y mostró firmeza a lo largo del partido. Para Valera, la eficacia y el orden fueron claves para que Universitario se impusiera con claridad frente al conjunto de Sullana.

Video: L1MAX

“Este partido era importante porque teníamos que levantar. Sabíamos que podíamos hacerlo y creo que este partido ha sido algo bueno para nosotros en lo anímico y en lo emocional, así que estamos felices y contentos. Pero todavía hay muchos partidos más y tenemos que ganarlos todos”, sostuvo en declaraciones a L1 MAX.

“Hoy pudimos tener las posibilidades de ser muy efectivos. Creo que el equipo estuvo muy compacto y eso ha sido lo principal de todo”, manifestó el futbolista, quien también reconoció que los cremas pudieron ampliar todavía más la diferencia en el marcador.

“Creo que tuvimos bastantes goles que pudimos hacer, pero bueno, ya está el partido, ya acabó. Ahora queda pensar en lo que viene, el partido del sábado, y hay que sacarlo adelante”, indicó, dejando en claro que el plantel ya tiene la mirada puesta en su siguiente desafío.

Álex Valera sobre la lucha del primer lugar del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Finalmente, Álex Valera se refirió a la disputa en la parte alta de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y advirtió que Universitario de Deportes no puede descuidarse en esta etapa de la temporada. “Creo que esta lucha está muy apretada. Hay equipos importantes que están adelante de nosotros, pero nosotros todavía tenemos que pensar partido tras partido. Todavía queda mucho”, concluyó el delantero.