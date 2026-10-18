¡Golazo! Álex Valera se llevó al defensa y marcó el 3-0 de Universitario sobre Alianza Atlético

A los 45 minutos del primer tiempo, Álex Valera se llevó a un jugador de Alianza Atlético y anotó el 3-0 de Universitario para colocar la goleada en el marcador.

Álex Valera anotó el 3-0 de Universitario sobre Alianza Atlético | Composición: Libero