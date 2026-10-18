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¡Golazo! Álex Valera se llevó al defensa y marcó el 3-0 de Universitario sobre Alianza Atlético
A los 45 minutos del primer tiempo, Álex Valera se llevó a un jugador de Alianza Atlético y anotó el 3-0 de Universitario para colocar la goleada en el marcador.
Álex Valera anotó el 3-0 de Universitario sobre Alianza Atlético | Composición: Libero
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