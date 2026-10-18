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Lapadula dio fuerte comentario sobre la victoria de Universitario ante Alianza Atlético: "Hay que seguir así"

Gianluca Lapadula se pronunció tras la victoria de Universitario de Deportes sobre Alianza Atlético por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Gianluca Lapadula fue rotundo sobre la victoria de Universitario ante Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026
Gianluca Lapadula fue rotundo sobre la victoria de Universitario ante Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026 | Composición: Libero
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Gianluca Lapadula se pronunció tras la victoria de Universitario de Deportes frente a Alianza Atlético y reveló un detalle sobre el primer gol del encuentro. El delantero crema aseguró que su intención fue rematar directamente al arco, aunque la anotación finalmente fue registrada como autogol.

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Gianluca Lapadula fue rotundo sobre la victoria de Universitario ante Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026

El delantero también destacó el rendimiento colectivo de Universitario y consideró que el equipo mostró un buen nivel durante el partido. Para el atacante, la clave será mantener la misma intensidad y continuar por el camino que les permitió conseguir los tres puntos ante el cuadro de Sullana.

“Acabo de enterarme que dieron autogol en el primer gol. Yo le pegué al arco y no vi a dónde fue la pelota. Estoy muy contento con el triunfo”, comentó el atacante luego del compromiso. De esta manera, Lapadula explicó cómo vivió la jugada que terminó favoreciendo al conjunto merengue.

Video: L1MAX

“Creo que hicimos un muy buen partido y hay que seguir así”, sostuvo Lapadula, quien evitó adelantarse a lo que pueda ocurrir en las próximas jornadas. El futbolista remarcó que su enfoque está puesto en cada encuentro, sin perder de vista la importancia de seguir sumando resultados positivos.

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Finalmente, el atacante volvió a resaltar la fortaleza del grupo y aseguró que el ambiente dentro del plantel se mantiene firme. “Veo cada partido y nada más. También antes, siempre he dicho que el grupo es muy fuerte y hay que seguir así”, manifestó, dejando en claro que Universitario buscará sostener su buen momento en el tramo decisivo de la temporada.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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