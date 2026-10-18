Próximo partido de Sporting Cristal: fecha, horario y dónde ver duelo ante Cusco FC

Sporting Cristal es líder del Torneo Clausura tras su importante victoria ante Comerciantes Unidos por 4-2 en el estadio Alberto Gallardo. Ahora, el elenco bajopontino depende de sí mismo para llevarse el segundo certamen de la temporada y no debe tropezar en ninguna de las cinco jornadas que le restan. Su próxima parada será en la altura de Cusco FC.

Dentro del fixture que le resta por afrontar al elenco celeste, destacan dos compromisos fuera de Lima, los cuales se disputarán en plazas exigentes sobre la altura. La primera prueba de esta recta final será justamente ante un Cusco FC que, si bien tropezó en las últimas fechas y quedó relegado de la pelea por el título, se mantiene firme en la lucha por asegurar un cupo a un torneo internacional para la temporada 2027.

Sporting Cristal vle ganó 4-2 a Comerciantes Unidos.

Tras cumplir con la visita a la Ciudad Imperial, el cuadro bajopontino retornará a la capital para afrontar dos partidos consecutivos en condición de local en el estadio Alberto Gallardo. El primero de ellos será el clásico frente a Alianza Lima, perfilado como uno de los desafíos más complicados de toda la campaña, seguido por el choque ante FC Cajamarca.

Finalmente, se sabe que para la escuadra dirigida por Roberto Mosquera, la última salida fuera de la capital será en la penúltima fecha ante ADT en Tarma y cerrará la campaña ante Cienciano como locales, en un recinto celeste que seguramente lucirá abarrotado.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Cusco FC?

El trascendental choque entre Sporting Cristal y Cusco FC está programado para el sábado 24 de octubre a partir de las 3.15 p. m. (hora peruana) en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este duelo resulta clave para las aspiraciones del conjunto rimense en su objetivo de adjudicarse el Torneo Clausura y asegurar de manera directa su boleto a los play-offs por el título nacional.

Este encuentro, al igual que todos los partidos del campeonato peruano, será transmitido por L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores de TV como Movistar, DirecTV, Claro, Best Cable, Win TV, entre otros. Además, puedes seguir ONLINE el duelo en las plataformas L1 Play, Movistar TV App, Claro Video, DGO y Fanatiz, previo pago de suscripción.