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Hernán Barcos mandó fuerte mensaje tras triunfo de Sporting Cristal sobre Comerciantes: "Candidatos"

Tras marcar un doblete en el triunfo de Sporting Cristal por 4-2, el 'Pirata' dejó un contundente mensaje sobre las aspiraciones del cuadro celeste.

Eduardo Chirinos
Hernán Barcos mandó fuerte mensaje tras victoria de Sporting Cristal sobre Comerciantes Unidos
Hernán Barcos mandó fuerte mensaje tras victoria de Sporting Cristal sobre Comerciantes Unidos | Foto: Liga1 Te Apuesto
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Sporting Cristal se hizo fuerte de local y venció por 4-2 a Comerciantes Unidos en el Estadio Alberto Gallardo. Los celestes sumaron tres puntos de oro y se ubican en la cima del Torneo Clausura junto a Sport Huancayo. Tras el final del compromiso, Hernán Barcos, autor de un doblete, fue uno de los primeros en pronunciarse y no dudó en mandar un fuerte mensaje con miras a la recta final del campeonato.

Sporting Cristal venció 4-2 a Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026 de Liga 1.

PUEDES VER: Sporting Cristal sigue líder del Torneo Clausura 2026 tras vencer a Comerciantes Unidos

Hernán Barcos mandó fuerte mensaje tras triunfo de Sporting Cristal ante Comerciantes Unidos

En declaraciones a la prensa, el 'Pirata' aseguró que el conjunto cervecero siempre es candidato al título desde el inicio de cada temporada. No obstante, precisó que es responsabilidad del plantel mantener esa condición y conseguir partido a partido los resultados necesarios para terminar el Clausura luchando por el ansiado título nacional de la Liga 1 2026.

"Nosotros somos candidatos apenas empieza el campeonato por ser Cristal, después hay que sostenerlo. Ahora dependemos de nosotros, así que, estamos con confianza pero con los pies sobre la tierra", manifestó Barcos desde los exteriores del Gallardo.

De esta manera, Hernán Barcos dejó en claro que Sporting Cristal tiene la obligación de respaldar su condición de candidato con resultados dentro del campo. Con el triunfo ante Comerciantes Unidos, los celestes se mantienen en la cima del Torneo Clausura; sin embargo, no pueden confiarse en esta recta final, por lo que deberán mantener la concentración y afrontar cada partido como una verdadera final.

Sporting Cristal, Comerciantes Unidos

Sporting Cristal venció 4-2 a Comerciantes Unidos y sigue líder del Clausura

Próximo partido de Sporting Cristal

Vale precisar que el próximo partido de Sporting Cristal está programado para el próximo sábado 24 de octubre a las 3.15 p. m., cuando visite a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los dirigidos por Roberto Mosquera buscarán sumar puntos en la ciudad imperial y esperar un tropiezo de Sport Huancayo y sus más cercanos perseguidores para afianzarse en la cima.

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