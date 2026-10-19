Franco Velazco, administrador de Universitario, dio picante respuesta: "El que se pica pierde"

Universitario de Deportes se mantiene firme en la lucha por salir tetracampeón de la Liga 1 y lo hace bajo la administración de Franco Velazco. En ese sentido, el mencionado personaje fue entrevistado brevemente por la prensa nacional y soltó un rotundo comentario. Todo en medio de la polémica con Pablo Guede.

Como muchos saben, recientemente el hombre de la 'U' mostró su sorpresa porque Alianza Lima mantiene como director técnico a alguien que perdió dos clásicos en un año, por lo que el entrenador argentino respondió con todo luego del triunfo 3-1 sobre Atlético Grau en Matute. Tras ello, el administrador crema lanzó un nuevo mensaje.

"El que se pica pierde, en Universitario estamos concentrados en las cinco finales. El arbitraje fue correcto, ganamos con categoría . Para nosotros la fe no es cábala, soy católico y nos encomendamos siempre a nuestro señor padre", indicó Franco Velazco luego de vencer a Alianza Atlético en Trujillo.

Pablo Guede y Franco Velazco envueltos en polémica.

De esta manera, el administrador de Universitario de Deportes intentó minimizar la polémica que él mismo creó con sus declaraciones sobre Pablo Guede. Lo cierto es que el conjunto crema ahora está totalmente centrado en obtener el título del Torneo Clausura 2026.

¿Qué dijo Pablo Guede?

"No sé, ¿el administrador qué hace?, ¿administra?, no tengo ni idea quién es, ¿habla de fútbol?, pregunto, no sé. ¿Es administrador y habla de fútbol?, ¿pero tiene algún peso en el fútbol?, no tengo ni idea quién es. Que administre, es importante eso", indicó el técnico de Alianza Lima.