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Partidos de hoy, martes 20 de octubre: qué partidos hay de Champions League, Copa Sudamericana y más

Conoce la programación de los partidos de hoy, martes 20 de octubre, en los que destacan los duelos de Champions League, Copa Sudamericana y más.

Diego Medina
Partidos de hoy, martes 20 de octubre, con cotejos de Champions League y Sudamericana.
Partidos de hoy, martes 20 de octubre, con cotejos de Champions League y Sudamericana. | Foto: Composición LÍBERO.
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Momento de disfrutar de los partidos de hoy, martes 20 de octubre, en los que destacan los choques de UEFA Champions League, Copa Sudamericana y más. Toma nota de los horarios y canales de transmisión de cada uno de los cotejos claves del día para que no te pierdas ningún encuentro.

Barcelona y Real Madrid afrontarán el primer clásico de LaLiga 2026-2027 en el Camp Nou.

PUEDES VER: Barcelona vs Real Madrid por el Clásico: fecha, hora y dónde ver partido de LaLiga

Partidos de hoy por Champions League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Sabah vs Borussia Dortmund11.45 am.ESPN, Disney Plus
Fenerbahce vs Slavia Praga11.45 am.EPSN 2, Disney Plus
Napoli vs Bodo/Glimt2.00 pm.ESPN 4, Disney Plus
Roma vs Slovan Bratislava2.00 pm.ESPN 3, Disney Plus
Porto vs PSV2.00 pm.ESPN 6, Disney Plus
Liverpool vs Villarreal2.00 pm.ESPN 2, Disney Plus
Manchester City vs AEK Athenas2.00 pm.ESPN 5, Disney Plus
PSG vs Barcelona2.00 pm.ESPN, Disney Plus
Stuttgart vs Atlético de Madrid2.00 pm.ESPN 7, Disney Plus

Partidos de hoy por Copa Sudamericana

PARTIDOHORARIOCANALES
Vasco da Gama vs Boca Juniors7.30 pm.DSports, DGO, ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy por Liga Colombiana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Deportivo Pereira vs Boyacá Chicó4.30 pm.Win+ Fútbol, Win Play, Fanatiz
Inter Bogotá vs Fortaleza6.15 pm.Win+ Fútbol, Win Play, Fanatiz
Cúcuta Deportivo vs Atlético Nacional6.30 pm.RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play
Millonarios vs Once Caldas8.30 pm.RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play

Partidos de hoy por Liga MX

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Guadalajara vs Necaxa7.07 pm.fuboTV, Peacock, Telemundo
Atlético San Luis vs Querétaro8.00 pm.Disney Plus
Juárez vs Atlante8.00 pm.fuboTV, FOX Deportes, Azteca 7
Tigres UANL vs León10.00 pm.fuboTV, Peacock, Telemundo

Partidos de hoy por Liga Saudí

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Diriyah vs Al Riyadh10.00 am.Thmanyah
Al Taawon vs Al Quadisiya10.10 am.DAZN
Al Ittifaq vs Al Ittihad1.00 pm.Blue Sport, Spiler 2, TV2 Play Premium
Al Nassr vs NEOM1.00 pm.SporTV, DAZN

Los horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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