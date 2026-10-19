Partidos de hoy, martes 20 de octubre: qué partidos hay de Champions League, Copa Sudamericana y más
Conoce la programación de los partidos de hoy, martes 20 de octubre, en los que destacan los duelos de Champions League, Copa Sudamericana y más.
Momento de disfrutar de los partidos de hoy, martes 20 de octubre, en los que destacan los choques de UEFA Champions League, Copa Sudamericana y más. Toma nota de los horarios y canales de transmisión de cada uno de los cotejos claves del día para que no te pierdas ningún encuentro.
Partidos de hoy por Champions League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Sabah vs Borussia Dortmund
|11.45 am.
|ESPN, Disney Plus
|Fenerbahce vs Slavia Praga
|11.45 am.
|EPSN 2, Disney Plus
|Napoli vs Bodo/Glimt
|2.00 pm.
|ESPN 4, Disney Plus
|Roma vs Slovan Bratislava
|2.00 pm.
|ESPN 3, Disney Plus
|Porto vs PSV
|2.00 pm.
|ESPN 6, Disney Plus
|Liverpool vs Villarreal
|2.00 pm.
|ESPN 2, Disney Plus
|Manchester City vs AEK Athenas
|2.00 pm.
|ESPN 5, Disney Plus
|PSG vs Barcelona
|2.00 pm.
|ESPN, Disney Plus
|Stuttgart vs Atlético de Madrid
|2.00 pm.
|ESPN 7, Disney Plus
Partidos de hoy por Copa Sudamericana
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Vasco da Gama vs Boca Juniors
|7.30 pm.
|DSports, DGO, ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy por Liga Colombiana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Deportivo Pereira vs Boyacá Chicó
|4.30 pm.
|Win+ Fútbol, Win Play, Fanatiz
|Inter Bogotá vs Fortaleza
|6.15 pm.
|Win+ Fútbol, Win Play, Fanatiz
|Cúcuta Deportivo vs Atlético Nacional
|6.30 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play
|Millonarios vs Once Caldas
|8.30 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play
Partidos de hoy por Liga MX
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Guadalajara vs Necaxa
|7.07 pm.
|fuboTV, Peacock, Telemundo
|Atlético San Luis vs Querétaro
|8.00 pm.
|Disney Plus
|Juárez vs Atlante
|8.00 pm.
|fuboTV, FOX Deportes, Azteca 7
|Tigres UANL vs León
|10.00 pm.
|fuboTV, Peacock, Telemundo
Partidos de hoy por Liga Saudí
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Diriyah vs Al Riyadh
|10.00 am.
|Thmanyah
|Al Taawon vs Al Quadisiya
|10.10 am.
|DAZN
|Al Ittifaq vs Al Ittihad
|1.00 pm.
|Blue Sport, Spiler 2, TV2 Play Premium
|Al Nassr vs NEOM
|1.00 pm.
|SporTV, DAZN
Los horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.
¡Vamos al Circo!
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