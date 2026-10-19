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Al Nassr vs. Neom EN VIVO por Liga Profesional Saudí: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico

Al Nassr vs. Neom chocan este martes por la fecha 12 de la Liga Profesional Saudí. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite el partido EN VIVO.

Jostein Canales
Al Nassr y Neom Sports juegan este martes por la fecha 10 de la Liga Profesional Saudí.
Al Nassr y Neom Sports juegan este martes por la fecha 10 de la Liga Profesional Saudí. | Foto: Composición de Libero
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Los clubes Al Nassr vs. Neom Sports juegan EN VIVO este miércoles 20 de octubre un partido llamativo por la fecha 12 de la Liga Profesional Saudí 2026-2027 en el King Saud University Stadium de Riad. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. La transmisión de este duelo estará a cargo de FOX One y Thmanyah. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS y ver a Cristiano Ronaldo, lo podrás hacer por Libero.pe.

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Será la tercera vez en la historia en la que los clubes Al Nassr y Neom Sports se verán las caras en la Liga Profesional Saudí. De acuerdo a la tabla de posiciones de la actual temporada, el equipo de Cristiano Ronaldo está tercero y necesita ganar para intentar alcanzar al líder, mientras que su rival de turno solo está tres puntos abajo y podría igualar el puntaje.

El historial favorece a Al Nassr, ya que se quedó con la victoria en las dos ocasiones que se enfrentaron en la Liga Profesional Saudí. El antecedente más reciente fue en marzo de este año, cuando el 'Club Global' consiguió un agónico 1-0 gracias al gol de Mohamed Simakan.

Al Nassr vs. Neom: horario del partido por la Liga Profesional Saudí

Si los encuentros de la Liga Profesional Saudí te parecen interesantes y deseas sintonizar el partido entre Al Nassr vs. Neom, por la duodécima fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 12:00 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 1:00 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 2:00 p. m.
  • Estados Unidos: 2:00 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 12:00 p. m. (Los Ángeles)
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3:00 p. m.
  • España: 8:00 p. m.
  • Arabia Saudita: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Al Nassr vs. Neom?

  • Arabia Saudita: Thmanyah
  • Brasil: SporTV
  • Canadá: SPL Watch
  • México: FOX One
  • Portugal: Sport TV 1
  • Estados Unidos: FOX One, Fox Soccer Plus y FOX Deportes

Al Nassr vs. Neom: pronóstico y cuánto paga en apuestas

EquiposAl NassrEmpateNeom Sports
Betsson1.364.806.40
Betano1.425.106.80
Bet3651.365.005.75
1XBET1.355.197.27
Caliente1.364.808.25
Stake1.394.906.90
Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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