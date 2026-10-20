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Alianza Lima cerca de perder futbolista: defensor clave puede irse a Argentinos Juniors

Alianza Lima recibió una tremenda noticia en plena Liga 1 2026 al conocer que uno de sus defensores principales puede marcharse a Argentinos Juniors.

Francisco Esteves
Alianza Lima y una fuerte noticia.
Alianza Lima y una fuerte noticia. | Foto: Alianza Lima - X.
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Alianza Lima sigue en la lucha por llevarse el título del Torneo Clausura, ya que si lo consigue se proclamará campeón inmediatamente de la Liga 1 2026. En ese sentido, mientras los hinchas están centrados en las últimas fechas de la competición, se conoció que uno de los principales defensores del cuadro blanquiazul está cerca de incorporarse a Argentinos Juniors.

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Resulta que, como muchos recordarán, Mateo Antoni llegó esta temporada a tienda blanquiazul con el objetivo de ser la dupla perfecta de Renzo Garcés, pero no ha terminado de convencer al 100% a los aficionados de Matute. En esa línea, pronto el central uruguayo puede regresar a su club de origen, ya que se encuentra cedido a préstamo hasta finales de la presente temporada.

A inicios de año, el defensor llegó en una cesión que culmina el 31 de diciembre de 2026 y tiene opción a compra en Alianza Lima, pero de momento no se sabe si el cuadro blanquiazul ejecutará tal cláusula para quedarse con sus servicios. Caso contrario, el charrúa deberá regresar al 'Bicho' apenas comience la pretemporada en Argentina, ya que ahí tiene contrato hasta el 2029.

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Mateo Antoni culmina préstamo en diciembre.

En síntesis, si los de La Victoria no compran a Mateo Antoni, este deberá marcharse a Argentinos Juniors a inicios del próximo año, dejando así un espacio en la zona defensiva. Recordemos que los otros centrales son Nicolás Díaz, Jonathan García, Jhoao Velásquez, Gianfranco Chávez y Renzo Garcés.

Trayectoria de Mateo Antoni

Estos han sido sus clubes:

  • Nacional Sub-19
  • Nacional
  • Liverpool
  • Argentinos Juniors
  • Alianza Lima
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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