MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: Gobierno de Trump REVOCÓ más de 300.000 visas hasta ahora, ¿por qué motivos?

El Gobierno de Donald Trump revocó más de 300.000 visas desde el inicio de su segundo mandato, en enero de 2025, según funcionarios del Departamento de Estado. La medida afecta a extranjeros que incumplieron las normas migratorias o estuvieron involucrados en delitos, fraudes y otras situaciones que las autoridades consideran un riesgo para la seguridad pública en Estados Unidos.

¿Por qué motivos el Gobierno de Trump revocó más de 300.000 visas?

Las cancelaciones de visas responden principalmente a delitos, amenazas a la seguridad pública, fraude migratorio e incumplimiento de las condiciones de ingreso y permanencia en Estados Unidos. Entre los casos identificados figuran más de 4.000 revocaciones relacionadas con el denominado "turismo de parto", una práctica en la que personas viajan al país para dar a luz.

En declaraciones a EL PAÍS, Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, aseguró que la Administración Trump ha acelerado estas medidas. "Con más de 300.000 revocaciones, la Administración Trump ha revocado más visas y a un ritmo más rápido que cualquier otro Gobierno en la historia", afirmó.

El funcionario también sostuvo que el Gobierno mantiene una política estricta frente a los extranjeros que infringen la ley, presentan información falsa o representan una amenaza para la seguridad nacional.

¿Cómo afectan las revocaciones de visas a los inmigrantes en Estados Unidos?

El incremento de las cancelaciones se produce en medio de la política migratoria restrictiva de Donald Trump, que incluye operativos de detención, deportaciones y controles más rigurosos para quienes solicitan una visa para ingresar a Estados Unidos. Las autoridades también han reforzado la revisión de las redes sociales de los solicitantes.

En agosto de 2025, el Departamento de Estado informó que examinaba si más de 55 millones de personas con visas vigentes seguían cumpliendo los requisitos migratorios, incluidos quienes ya se encontraban en Estados Unidos.

Asimismo, las autoridades evaluaron la posible cancelación de hasta 200.000 visas de turismo y negocios, conocidas como B-1 y B-2, de extranjeros que habían solicitado asilo. El Departamento de Estado explicó que trabajaba con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar a quienes ingresaron como visitantes temporales y posteriormente solicitaron protección para permanecer en Estados Unidos.

Sin embargo, las medidas migratorias también han enfrentado cuestionamientos judiciales. En agosto de 2025, una jueza federal de Nueva York anuló la suspensión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Cuba, Colombia y Haití, al considerar que la decisión era "manifiestamente ilegal".

Por ello, los inmigrantes en Estados Unidos deben prestar atención a las condiciones de sus visas y cumplir las disposiciones migratorias vigentes. La cifra de más de 300.000 cancelaciones refleja el alcance de los controles migratorios impulsados por el Gobierno de Trump desde enero de 2025.