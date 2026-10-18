Los inmigrantes en Estados Unidos deben prestar atención a los nuevos cobros migratorios que entraron en vigor el 16 de octubre de 2026. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aplicará una tarifa de US$5.300 a determinados extranjeros detenidos, como parte de una actualización por inflación anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Según informó el Federal Register, la medida se aplica a personas con órdenes de deportación emitidas en ausencia y a ciertos inmigrantes considerados inadmisibles.

¿Qué inmigrantes en Estados Unidos deberán pagar US$5.300 al ICE?

La nueva tarifa se aplicará a los extranjeros que no se presentaron a sus audiencias migratorias y recibieron una orden de deportación en ausencia. Para que se emita esta resolución, la legislación exige que la persona afectada o su abogado hayan recibido la notificación del proceso y que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presente pruebas suficientes de la entrega del aviso y de la situación migratoria del afectado.

Además, el ajuste incluye a los inmigrantes detenidos entre los puertos de entrada de Estados Unidos. En estos casos, tanto el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) podrán determinar y cobrar el importe correspondiente, de conformidad con las disposiciones migratorias federales.

La medida comprende a las personas que ingresaron al país sin ser admitidas oficialmente, cruzaron la frontera por lugares no autorizados o se encuentran en otras situaciones de inadmisibilidad contempladas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

¿Por qué ICE elevó la tarifa migratoria a US$5.300 en 2026?

El incremento responde a la actualización anual por inflación prevista en la ley HR-1, conocida como One Big Beautiful Bill Act, promulgada el 4 de julio de 2025. Desde entonces, la tarifa ha registrado los siguientes cambios:

8 de septiembre de 2025: US$5.000.

1 de diciembre de 2025: US$5.130.

16 de octubre de 2026: US$5.300.

Para establecer la nueva tarifa, las autoridades utilizaron el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U, por sus siglas en inglés). El cálculo arrojó un monto de US$5.302,62, que se redondeó a la baja al múltiplo de US$10 más cercano, de acuerdo con el procedimiento legal. El resultado representa un aumento de US$170 respecto de la tarifa anterior.

Por ello, los inmigrantes sujetos a esta disposición deben revisar las notificaciones oficiales que reciban de las autoridades migratorias para conocer las condiciones de pago y verificar si su situación se encuentra comprendida en la normativa.

¿Qué excepciones existen para inmigrantes con órdenes de deportación en ausencia?

La legislación estadounidense contempla alternativas para quienes buscan anular una orden de deportación dictada por no haberse presentado a una audiencia. Una de ellas permite solicitar la reapertura del caso dentro de los 180 días posteriores a la emisión de la orden, siempre que se acrediten circunstancias excepcionales que justifiquen la inasistencia.

También es posible solicitar la reapertura del caso en cualquier momento si la persona demuestra que no recibió la notificación de la audiencia o que se encontraba bajo custodia federal o estatal y no pudo comparecer por causas ajenas a su voluntad.

El DHS indicó que notificará individualmente las obligaciones de pago a las personas comprendidas en la medida y les proporcionará las instrucciones correspondientes. Por ello, quienes tengan procesos de deportación pendientes deben revisar sus notificaciones migratorias y buscar asesoría legal especializada para evaluar las opciones disponibles según las circunstancias de su caso.