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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU. fiscal de Texas revela que ICE atropelló intencionalmente a hombre; los acusa de OCULTAR PRUEBAS
El fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare, aseguró que su oficina pudo reunir varios videos para realizar la investigación del caso. ¿Qué se sabe?
¡Atención! El fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare, señaló que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presuntamente embistió de manera intencionada a Miguel Parra Hernández, de 48 años, con un vehículo durante un operativo en Houston, Texas. ¿Qué sucederá con el hombre del orden? ¿Recopiló pruebas?
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Fiscal de Texas dice que ICE atropelló intencionalmente a hombre y los acusa de ocultar pruebas
NBC NEWS y CNN compartieron datos inéditos sobre la reciente acusación del fiscal Sean Teare, quien sostuvo que, tras analizar videos de vigilancia, aseveró que un agente persiguió a Miguel Parra Hernández y a otra persona en una camioneta todoterreno oscura antes de embestirlos.
Según los informes, Teare advirtió que esta investigación podría resultar en cargos penales, además de señalar la falta de cooperación de las autoridades federales, que ignoraron solicitudes de información previas. Según mi análisis, y el de muchos otros investigadores que también lo han visto, es bastante obvio que se trató de un atropello intencional a la persona con el vehículo, y en ese caso, eso constituye un asalto agravado con un arma mortal en Texas, precisó.
Por su parte, la agencia federal ICE rechazó las acusaciones, afirmando que Parra Hernández “corrió frente a un vehículo del ICE y fue atropellado” accidentalmente mientras intentaba huir de un operativo enfocado en la detención de otra persona.
Bajo esta polémica y en relación con el estado de la víctima, Parra Hernández sufrió una fractura en la pierna que requirió cirugía y actualmente se encuentra bajo custodia de ICE en un hospital, donde aún necesita una intervención en el tobillo. Su defensa, junto a diversas organizaciones, ha criticado la versión oficial, señalando inconsistencias sobre el objetivo del operativo.
¿Cuál fue la respuesta del ICE?
El ICE calificó las acusaciones en su contra como difamaciones repugnantes propagadas por los medios de comunicación, lo que, según su versión, ha llevado a un alarmante aumento del 1.600% en las agresiones y del 3.300% en los ataques con vehículos contra sus agentes. No obstante, no presentó evidencia que respalde estas afirmaciones.
En relación con el caso de Parra, el ICE sostuvo que no era el objetivo del intento de detención, argumentando que se encontraba en el país de manera ilegal. Por su parte, el abogado y la familia de Parra defendieron su inocencia, asegurando que carece de antecedentes penales y que se dirigía a su trabajo como aplicador de estuco.
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