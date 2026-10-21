ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en Estados Unidos: ICE intenta detener a un padre con dos niños en brazos y esto pasó

Un incidente con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) generó tensión en Providence, Rhode Island, el 20 de octubre. Un padre que viajaba con sus dos hijos fue interceptado cuando se dirigía a dejarlos al cuidado de una familiar. Aunque los oficiales finalmente lo dejaron ir, le advirtieron que volverían a buscarlo si no se presentaba ante un tribunal al día siguiente, según informó Noticias Telemundo.

Agentes de ICE intentan arrestar a un padre que viajaba con sus dos hijos en Rhode Island

De acuerdo con Noticias Telemundo, el hombre viajaba con sus dos hijos en su vehículo cuando se encontró con los agentes migratorios. Según su testimonio, los oficiales chocaron contra su automóvil para obligarlo a detenerse.

El caso llamó la atención porque el padre viajaba con sus dos hijos durante la intervención. Tras el incidente, los agentes lo dejaron en libertad, pero le indicaron que debía presentarse ante un tribunal al día siguiente y advirtieron que volverían a buscarlo si no cumplía con esa orden.

¿Qué pasará con el padre tras el operativo migratorio en Estados Unidos?

La información difundida por Noticias Telemundo señala que el hombre quedó en libertad tras el encuentro con los agentes de ICE. Sin embargo, no se han confirmado públicamente más detalles sobre su situación legal ni sobre lo ocurrido después de la advertencia.

El episodio vuelve a poner el foco en los operativos migratorios en Estados Unidos y en las experiencias de los inmigrantes durante estas intervenciones. Para los indocumentados y otras personas que enfrentan procedimientos migratorios, cada caso depende de sus circunstancias particulares.