ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE intensifica su presencia y las detenciones en distintos puntos de estos condados

La presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantiene en alerta a los inmigrantes en Estados Unidos, luego de nuevos operativos y arrestos en varios condados del Área de la Bahía, en California. A ello se suman las denuncias de organizaciones proinmigrantes por un presunto uso excesivo de la fuerza en dos detenciones recientes.

ICE intensifica su presencia y las detenciones en el Área de la Bahía

Según informó N+ Univision, durante el fin de semana y el lunes 19 de octubre se reportó actividad de ICE en los condados de Alameda y Santa Clara, así como operativos en San Francisco y San José. Estos reportes han generado preocupación entre las comunidades migrantes por el aumento de la presencia de agentes federales.

La Red de Respuesta Rápida del Condado de Santa Clara denunció dos arrestos en los que presuntamente se utilizó fuerza excesiva. El primero ocurrió en Emeryville, donde la persona detenida habría resultado herida y tuvo que ser trasladada a un hospital. El segundo caso se reportó en Oakland, pero no se dieron a conocer más detalles.

Inmigrantes en Estados Unidos denuncian operativos de ICE

En San Francisco, al menos dos personas fueron detenidas el lunes 19 de octubre y se reportó un intento adicional de arresto. Según las organizaciones, la persona involucrada evitó la detención al ejercer sus derechos constitucionales y negarse a abrir la puerta de su vivienda.

"Lo que podemos compartir es que ICE llegó a la casa de una persona sin una orden judicial válida. La persona ejerció sus derechos, no abrió la puerta y los agentes tuvieron que retirarse", informó una de las organizaciones, según N+ Univision.

Asimismo, durante el fin de semana se reportaron detenciones en San José. Estos incidentes ocurren en medio del aumento de los operativos migratorios en el centro de California y mantienen en alerta a las comunidades inmigrantes, tanto a quienes tienen estatus legal como a quienes se encuentran en situación irregular.

Hasta el momento, los reportes citados no permiten determinar el alcance total de los operativos ni confirmar más detalles sobre todos los arrestos registrados en la región.