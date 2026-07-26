Mundial 2026: las principales estadísticas y récords que marcaron el torneo que coronó a España

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya es historia, pero no una cualquiera: la de los récords absolutos. Con la expansión del torneo de 32 a 48 selecciones, el planeta fútbol vivió por primera vez 104 partidos a lo largo de 39 vibrantes días. Se dejaron atrás los 64 encuentros que marcaron la pauta desde Francia 1998 hasta Qatar 2022, regalándonos una semana más del mejor fútbol del mundo.

Fue, además, una auténtica fiesta de goles. Esta edición se coronó como la más goleadora de la era moderna tras registrar 308 anotaciones, firmando un increíble promedio de 2.96 goles por encuentro (muy por encima del 2.68 de la cita anterior). En medio de ese festín en las áreas, Kylian Mbappé brilló con luz propia al firmar 10 tantos. Con esa cifra, la estrella francesa entró a un club ultraselecto: es apenas el cuarto futbolista en llegar a las dos cifras en una sola Copa del Mundo, al lado de mitos como Just Fontaine (13 en 1958), Sándor Kocsis (11 en 1954) y Gerd Müller (10 en 1970).

El poderío ofensivo no se detuvo ahí. Hubo seis atacantes que reventaron las redes en seis o más ocasiones: el propio Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé y Harry Kane. Un registro salvaje si tomamos en cuenta que cualquiera de ellos habría levantado la Bota de Oro en casi cualquier edición reciente.

La veteranía y la jerarquía también reclamaron su portada. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Guillermo Ochoa hicieron historia pura al convertirse en los primeros jugadores en disputar seis Mundiales de forma consecutiva. El astro portugués, además, agrandó su leyenda al ser el único capaz de gritar al menos un gol en cada una de esas seis citas de leyenda.

Por su parte, el pulso histórico entre Messi y Mbappé destrozó las marcas anteriores. Ambos dejaron atrás el récord de 16 goles mundialistas que ostentaba Miroslav Klose desde 2014. El astro argentino cerró su ciclo en los Mundiales con 21 festejos, mientras que el ariete galo llegó a los 22 goles para fijar un nuevo techo histórico que, dada su juventud, todavía promete elevar en el futuro.

La Roja tocó el cielo norteamericano

Más allá de las marcas individuales, el gran dueño del torneo fue colectivo. La España de Luis de la Fuente completó una actuación magistral: 14 goles a favor y apenas uno en contra en toda su travesía. Para levantar la Copa, La Roja superó un camino de espinas venciendo a Portugal, Bélgica, Francia y Argentina —cuatro potencias del 'top ten' del ranking FIFA—, tras haber superado también a Uruguay en la fase de grupos. Uno de los recorridos más exigentes que se le recuerdan a un campeón.

El título no vino solo. España estiró su racha a 38 partidos internacionales consecutivos sin perder, dejando atrás la histórica marca de Italia y estableciendo el invicto más largo jamás registrado por una selección absoluta.

En el banquillo también se rompió un molde: con 65 años, Luis de la Fuente se convirtió en el técnico de mayor edad en alzar el trofeo mundialista, superando el registro de Vicente del Bosque, quien se había coronado en Sudáfrica 2010 con 59 años.

Con un plantel sumamente joven que promedió apenas 26.1 años, España no solo conquistó Norteamérica, sino que da un golpe sobre la mesa y se apunta desde ya como la gran favorita para defender su corona en el Mundial 2030, cita en la que además jugará en casa. Estos datos llegaron gracias a Betsson.