Álex Valera superó sorprendente récord de Lolo Fernández con Universitario de Deportes
Álex Valera alcanzó un registro histórico con Universitario de Deportes superando a Lolo Fernández, máxima leyenda del club, y a Roberto Chale.
Álex Valera jugó su encuentro número 183 con Universitario de Deportes y consiguió dejar atrás a Lolo Fernández, máxima leyenda del club merengue, y Roberto Chale, que hasta antes del duelo del delantero ante FC Cajamarca mantenían 182 partidos y todavía lo superaban.
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Álex Valera superó récord de Lolo Fernández con Universitario de Deportes
Valera, que fue titular en el encuentro frente a FC Cajamarca por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, llegó a 183 partidos con Universitario y firmó así un hito histórico con el conjunto merengue.
Álex Valera disputó su partido 183 con Universitario superando a Lolo Fernández
Top 5 de futbolistas con más partidos en Universitario
Cabe destacar que, en esta relación de futbolistas con más apariciones defendiendo la camiseta crema, el primer lugar lo ocupa José Luis Carranza, quien entre 1985 y 2004 disputó 608 encuentros, cifra que sigue siendo inalcanzable hasta hoy.
Asimismo, figuran después otras referencias como Fernando Cuéllar, con 410 encuentros entre 1968 y 1980; Paolo Maldonado, con 387; Eduardo Rey Muñoz, con 354 enfrentamientos; y Ángel Uribe Sánchez, con 349 partidos.
|FUTBOLISTA
|PARTIDOS
|1. José Luis Carranza
|608
|2. Fernando Cuéllar
|410
|3. Paolo Maldonado
|387
|4. Eduardo Rey Muñoz
|354
|5. Ángel Uribe Sánchez
|349
Futbolistas actuales con más partidos con Universitario
Entre los futbolistas que hoy integran Universitario de Deportes, Andy Polo encabeza la lista con 301 partidos disputados. Detrás aparece Aldo Corzo, con 273 encuentros; en tercer lugar se ubica Edison Flores, con 231; luego figura Álex Valera, con 183 partidos; y completa este top 5 Jorge Murrugarra, con 154 presentaciones.
|FUTBOLISTA
|PARTIDOS
|1. Andy Polo
|301
|2. Aldo Corzo
|273
|3. Edison Flores
|231
|4. Álex Valera
|183
|5. Jorge Murrugarra
|154
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