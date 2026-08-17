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Álex Valera superó sorprendente récord de Lolo Fernández con Universitario de Deportes

Álex Valera alcanzó un registro histórico con Universitario de Deportes superando a Lolo Fernández, máxima leyenda del club, y a Roberto Chale.

Luis Blancas
Álex Valera superó récord de Lolo Fernández con Universitario de Deportes
Álex Valera superó récord de Lolo Fernández con Universitario de Deportes | Composición: Líbero
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Álex Valera jugó su encuentro número 183 con Universitario de Deportes y consiguió dejar atrás a Lolo Fernández, máxima leyenda del club merengue, y Roberto Chale, que hasta antes del duelo del delantero ante FC Cajamarca mantenían 182 partidos y todavía lo superaban.

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Álex Valera superó récord de Lolo Fernández con Universitario de Deportes

Valera, que fue titular en el encuentro frente a FC Cajamarca por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, llegó a 183 partidos con Universitario y firmó así un hito histórico con el conjunto merengue.

Álex Valera disputó su partido 183 con Universitario superando a Lolo Fernández

Álex Valera disputó su partido 183 con Universitario superando a Lolo Fernández

Top 5 de futbolistas con más partidos en Universitario

Cabe destacar que, en esta relación de futbolistas con más apariciones defendiendo la camiseta crema, el primer lugar lo ocupa José Luis Carranza, quien entre 1985 y 2004 disputó 608 encuentros, cifra que sigue siendo inalcanzable hasta hoy.

Asimismo, figuran después otras referencias como Fernando Cuéllar, con 410 encuentros entre 1968 y 1980; Paolo Maldonado, con 387; Eduardo Rey Muñoz, con 354 enfrentamientos; y Ángel Uribe Sánchez, con 349 partidos.

FUTBOLISTAPARTIDOS
1. José Luis Carranza608
2. Fernando Cuéllar410
3. Paolo Maldonado387
4. Eduardo Rey Muñoz354
5. Ángel Uribe Sánchez349

Futbolistas actuales con más partidos con Universitario

Entre los futbolistas que hoy integran Universitario de Deportes, Andy Polo encabeza la lista con 301 partidos disputados. Detrás aparece Aldo Corzo, con 273 encuentros; en tercer lugar se ubica Edison Flores, con 231; luego figura Álex Valera, con 183 partidos; y completa este top 5 Jorge Murrugarra, con 154 presentaciones.

FUTBOLISTAPARTIDOS
1. Andy Polo301
2. Aldo Corzo273
3. Edison Flores231
4. Álex Valera183
5. Jorge Murrugarra154
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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