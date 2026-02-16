¿Es posible? Lo que tendría que pasar para que Hernán Barcos vuelva a Alianza Lima

"Siempre soy un agradecido de Alianza. No depende de mí regresar algún día, depende del club. Veremos eso en el futuro; ahora soy jugador de fútbol y juego en FC Cajamarca", este fue la declaración de Hernán Barcos que confirmó que tiene la intención de volver a ponerse la blanquiazul. Recordar que se fue de Alianza Lima a fines del 2025 tras no renovar contrato.

¿Hernán Barcos puede volver a Alianza Lima?

De poder si es posible, pero todo estará en manos de Alianza Lima. El problema es que el 'Pirata' cumplirá 42 años en abril y eso le quita chances de seguir jugando al máximo nivel. Una de las opciones para su regreso es que pueda rescindir su contrato al final del Torneo Apertura, así podría reforzar a los blanquiazules en el Torneo Clausura.

La otra opción, que se ve más realista, es que Alianza Lima espere que termine la temporada y lo contacte para que sea refuerzo con miras a la temporada 2027. No se sabe si lo haría como futbolista o como un posible directivo, pero sería difícil tener a un delantero que en 2027 cumplirá 43 años en los primeros meses.

Lo que más llama la atención es que Hernán Barcos deja abierta la posibilidad de dejar FC Cajamarca para poder volver a Alianza Lima. Esto es algo que no se lo perdonarían en el cuadro cajamarquino, hasta sus hinchas le pondrían la 'cruz' si eso pasara. El '9' llegó para liderar un proyecto serio e importante, daría mucho de que hablar si se va en unos meses.

El momento de Alianza Lima

A pesar de su presente en FC Cajamarca, el delantero sigue muy de cerca a Alianza Lima y aprovechó en dejarle un mensaje a la hinchada blanquiazul ante la presunta crisis del club: "A los hinchas de Alianza Lima les pueden incomodar estos últimos resultados, pero el año recién empieza, van tres partidos y hay que tener un poco más de paciencia".