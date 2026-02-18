- Hoy:
¡Sorprendente! Hija de Mauricio Diez Canseco abre el Rústica más amplio del país
Camila Diez Canseco, hija de 'Brad Pizza', inició el Rústica más grande de Perú con 'Rústica Granjita Pachacamac', un emprendimiento familiar en Pachacamac.
Camila Diez Canseco, hija mayor de Mauricio Diez Canseco, expresó su satisfacción y entusiasmo al ver cómo se concretó el Rústica más grande del Perú, inaugurado recientemente en Pachacamac.
"Estoy feliz, ansiosa y muy entusiasmada porque he podido hacer realidad un gran proyecto para la cadena Rústica, con el lanzamiento de 'Rústica Granjita Pachacamac', que presenta una temática familiar. Acabo de terminar mi carrera universitaria y me graduó en marzo. Estoy aprendiendo mucho en la empresa y cumpliendo objetivos", declaró Camila Diez Canseco.
El nuevo 'Rústica Granjita Pachacamac' propone un innovador concepto de entretenimiento familiar para los habitantes del sur de Lima; con espectáculos, conciertos, restaurante, piscina, ponis, y actividades para niños que pueden disfrutar en un día completo.
Además, la joven administradora revela que está enamorada y logra balancear su tiempo entre el amor y su trabajo.
"Estoy en una etapa muy bonita de mi vida, estoy enamorada y la persona que me acompaña comparte conmigo los mismos valores, principios y visión de vida. Siento que tengo una relación muy linda y madura; que me da mucha paz. Además, me apoya mucho en el aspecto laboral", añadió Camila.
'Rústica Granjita Pachacamac' abrió sus puertas el sábado 14 con una celebración inaugural que contó con la actuación estelar de La Primerísima, junto a Las Doradas y Orquesta. Además, el domingo 15 se presentó el espectáculo 'Carnavales con amor' con la orquesta N' Samble y Brayam Kamus. 'Rústica Granjita Pachacamac' está ubicado en la avenida Manuel Valle, Pachacámac (antiguamente Granjita del Arriero).
