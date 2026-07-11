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Schjelderup anotó golazo para el 1-0 de Noruega ante Inglaterra y se ilusiona con las semis del Mundial
Andreas Schjelderup apareció a los 35 minutos del partido por la banda izquierda y con un disparo colocado desató la ilusión en Noruega para anotar el 1-0 ante Inglaterra.
Schjelderup anotó golazo para el 1-0 de Noruega ante Inglaterra | Captura Dsports
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¡Quieren remar el barco vikingo! Andreas Schjelderup maravilló a todo el estadio con un gol y puso el 1-0 de Noruega ante Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026.
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