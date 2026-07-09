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Kylian Mbappé reveló que el árbitro argentino lo desconcentró en el penal que falló: "Fue difícil"

El capitán de Francia reconoció que el árbitro argentino Facundo Tello lo desconcentró en el penal que erró y confesó que nunca había vivido una situación similar.

Gary Huaman
Kylian Mbappé reveló que tuvo un altercado con el árbitro Facundo Tello.
Kylian Mbappé reveló que tuvo un altercado con el árbitro Facundo Tello. | Foto: AFP
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La selección de Francia venció 2-0 a Marruecos y clasificó a las semifinales del Mundial 2026. Sin embargo, hubo un momento que se llevó todos los reflectores y ha dado de qué hablar en las últimas horas. En la primera mitad, el árbitro argentino Facundo Tello cobró penal a favor de los europeos, pero tardó bastante en darle la orden a Kylian Mbappé para que pateara y, cuando dio el pitazo, el delantero del Real Madrid falló su disparo.

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De inmediato, las imágenes se volvieron virales porque muchos aseguraban que el colegiado se estaba tomando demasiado tiempo para distraer al francés. Incluso, tras fallar el penal, el propio delantero fue a reclamarle al árbitro principal por la demora y por qué no le permitió disparar apenas se confirmó la decisión.

Kylian Mbappé

Mbappé protagonizó un tenso momento con Tello. Foto: captura/ESPN

¿Qué dijo Kylian Mbappé sobre el árbitro Facundo Tello?

Al finalizar el encuentro, Kylian Mbappé habló con la prensa y reconoció que pateó mal el penal, pero que el árbitro argentino tuvo una pequeña influencia en su contra, pues lo desconcentró con sus decisiones y porque nunca había vivido una situación similar.

“Pateé mal el penal, pero fue difícil porque hubo una confusión… El árbitro me dijo primero que había penal. Me preparo. Después viene y me dice que quizás no había penal. Me desconcentró. No había vivido una situación así”, señaló el capitán de la selección francesa.

Otro de los que se pronunció sobre el arbitraje de Facundo Tello fue Didier Deschamps, quien reconoció que la pausa sirvió para desconcentrar a su dirigido.

“Si, le pregunté al cuarto árbitro, le planteé: ‘el problema es que primero confirma la decisión y después vuelve a pedir…hay otra revisión más”, empezó declarando Deschamps en zona mixta.

Luego, añadió: “Le dije: 'Bueno, que espere lo que tenga que esperar y que haga las cosas como corresponden en lugar de estar yendo y viniendo. Pero bueno, ya está…es así, de todas formas, no se puede volver el tiempo atrás”.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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