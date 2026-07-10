El exfutbolista Romário se pronunció tras la dura eliminación de Brasil del Mundial 2026, al caer por 2-1 en octavos de final ante Noruega. El goleador brasileño alzó la voz y expresó su rechazo a la continuidad de Carlo Ancelotti como director técnico de la Canarinha, a quien responsabilizó por la crisis futbolística del seleccionado sudamericano.

Romário exige la salida de Ancelotti

Durante una transmisión en su canal RomárioTV, el histórico jugador de Brasil calificó de "fiasco" la participación de la Verdeamarela en la Copa del Mundo y exigió la salida inmediata del estratega italiano. Alegó que su continuidad al mando del equipo es insostenible tras este nuevo fracaso.

“Si fuera el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol rompería ese contrato. No tiene cómo continuar. Ayer lo habría destrozado. Al terminar el partido habría ido al vestuario como presidente y les habría dicho: ‘Genial, muchas gracias, adiós’”, manifestó.

“Llévenlo a los tribunales, a ver qué pasa. No hay forma de que Ancelotti siga siendo el entrenador de la selección brasileña después de este fiasco, de la vergüenza que causó”, añadió Romário, en clara oposición a la continuidad del italiano como DT del Scratch.

Cabe precisar que esta es la primera vez en 34 años que la selección de Brasil queda eliminada en octavos de final de una copa del mundo. La última vez ocurrió en el Mundial de 1990, que se jugó en Italia. En aquel entonces, los brasileños perdieron por 1-0 ante Argentina, con gol de Claudio Caniggia, tras una gran asistencia de Diego Armando Maradona.

La situación de Ancelotti

Lo cierto es que pese a la pronta eliminación de Brasil, Carlo Ancelotti seguirá al mando del equipo salvo un giro inesperado. Recordemos que el entrenador, quien tiene contrato vigente, descartó renunciar al cargo y fue respaldado por la CBF para que lidere el proyecto con miras al próximo Mundial del 2030.