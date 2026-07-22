¿Pep Guardiola se convierte en el nuevo DT de Italia? Federación se pronuncia oficialmente

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagó, confirmó negociaciones con el director técnico español, Pep Guardiola, para que sea el encargado de dirigir el proyecto de la Azzurra con miras al proceso clasificatorio para el próximo Mundial 2030. El titular de la FIGC confesó que se encuentran en diálogos; sin embargo, precisó que la operación no sería sencilla de concretar.

FIGC CONFIRMA NEGOCIACIONES CON PEP GUARDIOLA PARA SER EL NUEVO DT DE ITALIA

En declaraciones para Vivavoce, programa italiano sobre actualidad deportiva y social, Malagó señaló que la Federación Italiana estaría dispuesta a hacer un esfuerzo económico por Pep Guardiola; sin embargo, enfatizó que nada está dicho y todo dependerá de la buena voluntad del estratega y el avance de las conversaciones en los próximos días.

“Se han hecho excepciones que, por ejemplo, conciernen al nombre que está tan presente estos días: Pep Guardiola. Era importante y correcto abrir un diálogo y mantenerlo vivo, pero eso no debe interpretarse como una falta de consideración hacia los demás candidatos”, manifestó Malagó.

Pep Guardiola se encuentra sin equipo tras su salida del Manchester City.

Guardiola y los otros candidatos que maneja la FIGC

Pese a que Guardiola es la prioridad para la directiva italiana encabezada por Malagó y Paolo Maldini, la FIGC también maneja otras opciones en caso las operaciones con el español de 55 años no lleguen a buen puerto. Justamente, uno de ellos sería Roberto Mancini, quien ya dirigió a Italia entre 2018 y 2023, periodo en el cual conquistó la Eurocopa del 2020. Andrea Pirlo también está en carpeta, según Giovanni Malagó, aunque precisó que no son los únicos candidatos que maneja la directiva.