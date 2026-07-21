La cobertura televisiva del camino de la selección peruana rumbo al Mundial 2030 ya está garantizada. América Multimedia informó que América Televisión cuenta con los derechos exclusivos para emitir los partidos de la Bicolor en la próxima eliminatoria. La señal se verá tanto en su canal abierto como en sus plataformas digitales, en el marco de una alianza estratégica con la Federación Peruana de Fútbol.

El anuncio se produjo al cierre de la cobertura del Mundial FIFA 2026 y abre una nueva etapa para el fútbol peruano. El convenio no solo asegura la transmisión de los compromisos del combinado principal, sino que también ampliará la oferta deportiva con otros torneos oficiales de la FPF, reforzando la presencia del balompié nacional en televisión y entornos digitales en los próximos años.

América Televisión se encargará de transmitir en exclusiva los partidos de Perú hacia el Mundial 2030

La Federación Peruana de Fútbol confirmó que América Televisión será la única señal encargada de llevar a los hogares del país todos los encuentros de la selección peruana durante las Eliminatorias 2030, un entendimiento que ambas partes consideran decisivo para el impulso y la difusión del fútbol nacional.

Fernando Muñiz Bethancourt, CEO de América Multimedia, destacó que la decisión responde al respaldo recibido durante la cobertura del Mundial 2026 y reafirma el compromiso de la compañía con el deporte peruano.

"Compartimos un Mundial histórico con nuestra audiencia, y ese respaldo nos impulsa a seguir acompañando al deporte. Queremos estar al lado de la selección peruana en su ruta hacia el Mundial 2030, garantizando que todos los peruanos vivan cada partido con la calidad de transmisión que promete América Multimedia", señaló.

Panel de América Deportes.

Agustín Lozano habla del acuerdo con América Televisión

El presidente de la FPF, Agustín Lozano, ratificó que el pacto concede a América Televisión los derechos exclusivos para transmitir los partidos de la selección en el siguiente proceso clasificatorio, y remarcó la relevancia de este acuerdo para los seguidores.

"Para la Federación Peruana de Fútbol, es el convenio más importante que hemos logrado y traerá beneficios al hincha peruano y al país en general", afirmó Lozano.

Asimismo, el dirigente precisó que las sedes de las Eliminatorias 2030 serán:

Estadio Nacional de Lima.

Estadio Monumental de Lima.

Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno.

El estadio de Juliaca como sede adicional.

Según Lozano, estos escenarios permitirán a Perú afrontar el proceso clasificatorio en recintos aptos para competencias oficiales de la CONMEBOL y la FIFA.

Serán transmitidos también los partidos de la selección femenina y otras categorías

El entendimiento entre América Multimedia y la Federación Peruana de Fútbol va más allá de los compromisos del equipo absoluto. También contempla la cobertura de la selección peruana femenina y de las categorías juveniles, ampliando la visibilidad del fútbol nacional con miras al Mundial 2030.

Además, el acuerdo incluye otros torneos organizados por la FPF, entre ellos la Liga Femenina, la Segunda División, la Copa de la Liga y la Supercopa, con presencia en la programación deportiva entre 2026 y 2030.

Con esta apuesta, América Multimedia busca consolidar una oferta deportiva sólida tanto en televisión abierta como en plataformas digitales, para que los aficionados sigan de cerca el avance de las selecciones nacionales y de los principales campeonatos del fútbol peruano durante el nuevo ciclo mundialista.