¿Cuántos goles tiene Kylian Mbappé en los mundiales tras el Francia vs Irak y a cuántos está de Lionel Messi?

Francia goleó 3-0 a Irak por la segunda fecha del Mundial 2026 y, como era de esperarse, Kylian Mbappé se hizo presente en el marcador no una, solo dos veces. Con estos nuevos tantos, el delantero del Real Madrid no solo aumentó su cuota goleadora en la tabla del certamen actual, sino también en la histórica y se puso muy cerca de igualar a Lionel Messi.

Lo más impresionante de todo esto es que Kylian Mbappé llegó a los 16 goles en 16 partidos jugados en los mundiales que disputó, superó al alemán Miroslav Klose y se puso a tan solo dos tantos de igualar a Lionel Messi, que superó este récord este 22 de junio cuando le anotó un doblete también a Austria.

Sin duda alguna, ambas figuras representarán una épica pelea por ver quién será el máximo goleador en la historia de los mundiales en los siguientes encuentros. A continuación, podrás ver los goles que anotó el francés y en qué ediciones se dieron.

¿Cuántos goles tiene Kylian Mbappé en los mundiales?

Rusia 2018: cuatro goles (incluyendo uno en la gran final ante Croacia, donde se coronó campeón con solo 19 años)

(incluyendo uno en la gran final ante Croacia, donde se coronó campeón con solo 19 años) Catar 2022: ocho goles (donde se llevó la Bota de Oro del torneo tras firmar un histórico hat-trick en la final contra Argentina)

(donde se llevó la Bota de Oro del torneo tras firmar un histórico hat-trick en la final contra Argentina) Norteamérica 2026: cuatro goles en lo que va de la competición actual (con dos tantos ante Senegal y, recientemente, otro doblete frente a Irak).

¿A cuántos goles está Kylian Mbappé de igualar a Lionel Messi en los mundiales?

Actualmente, Kylian Mbappé tiene 16 goles y Lionel Messi tiene 18 tras el doblete ante Austria, por lo que el astro francés está a tan solo dos tantos de igualar al argentino.