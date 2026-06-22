¿Por qué se retrasó el Francia vs Irak y a qué hora se reanuda? Esto dice la FIFA

El partido entre las selecciones de Francia e Irak por el Mundial 2026 se suspendió antes de que comenzara el segundo tiempo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos. El encuentro se vio retrasado por las condiciones climáticas, ya que durante los primeros 45 minutos cayó un diluvio sobre el campo de juego. Te contamos qué dijo la FIFA al respecto y cuándo se jugará el importante duelo internacional.

Con la victoria parcial de la escuadra gala por 2-0, gracias al gol de Kylian Mbappé, la etapa inicial se fue al descanso. Sin embargo, cuando los equipos se disponían a disputar el complemento se llevaron una enorme sorpresa, ya que el clima empeoró drásticamente y por ello el árbitro se vio obligado a postergar el arranque de la segunda mitad.

Ante ello, la FIFA indicó que el partido entre Francia vs. Irak se iba a reanudar a las 19.00 horas (7.50 p. m.) de Lima, Perú. Y efectivamente, cuando el reloj marcó las siete se reanudó el compromiso por la fecha 2 del Mundial 2026. Los europeos se encuentran consiguiendo su clasificación a los dieciseisavos de final, ya que son líderes del Grupo I con 6 unidades.

Kylian Mbappé cerca a Lionel Messi

Con su doblete, Kylian Mbappé llegó a los 16 goles en la historia de la Copa del Mundo y está a solo dos goles de Lionel Messi, ya que por ahora es el segundo máximo anotador, a la par de Miroslav Klose. Al hombre del Real Madrid le quedan aún varios encuentros para superar a la ‘Pulga’, lo que sería un hecho que pasará a la posteridad.

Próximo partido de Francia

El próximo partido de Francia en la fase de grupos del Mundial 2026 será el viernes 26 de junio. Los galos chocarán contra Noruega desde las 14.00 horas de Lima, Perú, y podrás ver el encuentro mediante la señal de DirecTV para toda Latinoamérica.