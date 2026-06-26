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Horario del partido Croacia vs Ghana y qué canal transmite EN VIVO el Mundial 2026
Croacia enfrentará a Ghana en un duelo decisivo por la fecha 3 del Grupo L del Mundial 2026. Consulta los horarios y canales para ver este compromiso.
Croacia vs Ghana jugarán uno de los partidos decisivos de esta última fecha del Mundial 2026 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Ambas selecciones se disputan el segundo y el tercer lugar del Grupo L, por lo que promete ser un duelo de ida y vuelta. Por ello, en esta nota te compartimos los horarios confirmados y los canales de transmisión EN VIVO de este cotejo.
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¿A qué hora juega Croacia vs Ghana?
Estos son los horarios confirmados para ver el inicio del partido de Croacia vs Ghana por el Mundial 2026:
- Perú, Ecuador y Colombia: 4.00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 5.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 6.00 p. m.
- México y Centroamérica: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 5.00 p. m.
- España: 11.00 p. m.
¿Dónde ver Croacia vs Ghana EN VIVO?
El encuentro entre Croacia vs Ghana contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports para todo el Perú y el resto de los países de Latinoamérica. De igual modo, estará disponible vía ONLINE por las aplicaciones de streaming de DGO y Paramount Plus.
Croacia vs Ghana por Mundial 2026: canales de transmisión
- Perú: DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.
- Argentina: Flow Sports, DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.
- Brasil: Disney Plus y CazéTV.
- Chile: DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.
- Colombia: DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.
- Ecuador: DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.
- Paraguay: Trece.
- Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Canal 5 y Paramount Plus.
- Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen e Inter.
- México: ViX.
- España: DAZN y Movistar Plus.
- Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes, UNIVERSO, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿Cómo llegan Croacia y Ghana al partido?
Ghana protagonizó una de las grandes sorpresas de la última fecha tras igualar sin goles ante Inglaterra, resultado que encaminó su clasificación. Actualmente tiene 4 puntos y necesita un empate para asegurar su presencia en la siguiente ronda.
Ghana se ilusiona con clasificar tras su último empate ante Inglaterra.
Por su parte, Croacia venció a Panamá por la mínima y no solo la eliminó del Mundial 2026, sino que también se metió en la pelea por el segundo y el tercer puesto. Los croatas se inspiran en su gran figura: Luka Modric, quien recientemente cumplió 200 partidos con su selección.
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