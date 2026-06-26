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Marcelo Bielsa reveló por qué cambió a Fernando Muslera tras error en el Uruguay vs España: "Él..."

Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, reveló por qué cambió a Fernando Muslera por Sergio Rochet tras un error que llevó al gol español

Luis Blancas
Marcelo Bielsa reveló por qué sustituyó a Fernando Muslera tras error en el Uruguay vs España
Marcelo Bielsa reveló por qué sustituyó a Fernando Muslera tras error en el Uruguay vs España | Composición: Líbero
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Marcelo Bielsa reveló el verdadero motivo por el que Fernando Muslera no disputó el segundo tiempo en la derrota 1-0 ante España, resultado que sentenció la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026. El técnico argentino sorprendió al asegurar que la decisión no fue del comando técnico, sino del propio arquero.

Marcelo Bielsa explotó tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026.

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Marcelo Bielsa reveló por qué sustituyó a Fernando Muslera tras error en el Uruguay vs. España

El histórico guardameta, que disputó su quinto Mundial y lució el parche de legado otorgado por la FIFA, fue reemplazado por Sergio Rochet tras cometer un error en la acción que terminó en el gol de la victoria española.

Fernando Muslera cometió grave error que terminó en el 1-0 de España sobre Uruguay en el Mundial 2026

Fernando Muslera cometió grave error que terminó en el 1-0 de España sobre Uruguay en el Mundial 2026

Al ser consultado por el cambio, Bielsa fue contundente: "La decisión de salir no la tomé yo, la tomó el mismo Muslera", declaró a DirecTV. Más tarde, en conferencia de prensa, ratificó su versión con una escueta respuesta: "Él decidió salir". Ante la insistencia de un periodista para confirmar si realmente había sido una decisión del arquero, el entrenador solo respondió: "Ya respondí a eso".

Pese a la equivocación del experimentado portero, Bielsa respaldó la confianza que depositó en él durante todo el torneo. "Convocar a Muslera fue una decisión muy pensada. No puedo negar ni discutir su trayectoria. Venía de un año muy bueno y tiene mucha personalidad. La decisión fue mantener la confianza en él y no quitársela", explicó.

Marcelo Bielsa hizo mea culpa por la eliminación de Uruguay del Mundial 2026

Finalmente, el seleccionador asumió la responsabilidad por la temprana eliminación de la Celeste y reconoció que no consiguió sacar el máximo rendimiento de su plantel. "Es responsabilidad de mi gestión. Teníamos un potencial que no logré convertir en un equipo que jugara al nivel que se esperaba antes del inicio de la Copa del Mundo", concluyó.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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