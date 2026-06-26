- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Universitario vs Grau
- Noruega vs Francia
- Uruguay vs España
- Senegal vs Irak
- Cabo Verde vs Arabia Saudita
- Egipto vs Irán
- Nueva Zelanda vs Bélgica
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
Marcelo Bielsa reveló por qué cambió a Fernando Muslera tras error en el Uruguay vs España: "Él..."
Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, reveló por qué cambió a Fernando Muslera por Sergio Rochet tras un error que llevó al gol español
Marcelo Bielsa reveló el verdadero motivo por el que Fernando Muslera no disputó el segundo tiempo en la derrota 1-0 ante España, resultado que sentenció la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026. El técnico argentino sorprendió al asegurar que la decisión no fue del comando técnico, sino del propio arquero.
PUEDES VER: Marcelo Bielsa perdió los papeles y explotó contra trabajador tras la eliminación de Uruguay: "Dale de una vez"
Marcelo Bielsa reveló por qué sustituyó a Fernando Muslera tras error en el Uruguay vs. España
El histórico guardameta, que disputó su quinto Mundial y lució el parche de legado otorgado por la FIFA, fue reemplazado por Sergio Rochet tras cometer un error en la acción que terminó en el gol de la victoria española.
Fernando Muslera cometió grave error que terminó en el 1-0 de España sobre Uruguay en el Mundial 2026
Al ser consultado por el cambio, Bielsa fue contundente: "La decisión de salir no la tomé yo, la tomó el mismo Muslera", declaró a DirecTV. Más tarde, en conferencia de prensa, ratificó su versión con una escueta respuesta: "Él decidió salir". Ante la insistencia de un periodista para confirmar si realmente había sido una decisión del arquero, el entrenador solo respondió: "Ya respondí a eso".
Pese a la equivocación del experimentado portero, Bielsa respaldó la confianza que depositó en él durante todo el torneo. "Convocar a Muslera fue una decisión muy pensada. No puedo negar ni discutir su trayectoria. Venía de un año muy bueno y tiene mucha personalidad. La decisión fue mantener la confianza en él y no quitársela", explicó.
Marcelo Bielsa hizo mea culpa por la eliminación de Uruguay del Mundial 2026
Finalmente, el seleccionador asumió la responsabilidad por la temprana eliminación de la Celeste y reconoció que no consiguió sacar el máximo rendimiento de su plantel. "Es responsabilidad de mi gestión. Teníamos un potencial que no logré convertir en un equipo que jugara al nivel que se esperaba antes del inicio de la Copa del Mundo", concluyó.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00