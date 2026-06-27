¿A qué hora juega Sudáfrica vs Canadá y dónde ver partido de dieciseisavos del Mundial 2026?

Ya se definen los primeros partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y uno de los primeros encuentros será el de Canadá contra Sudáfrica, este domingo 28 de junio, que promete más de una emoción. Ambas selecciones no se enfrentan desde 2007, cuando disputaron un amistoso internacional que terminó con un contundente triunfo por 2-0 a favor del elenco africano.

¿A qué hora juega Canadá vs Sudáfrica por el Mundial 2026?

En Perú, este encuentro está programado para seguirse desde las 2.00 p. m. A continuación, los horarios en otros países para que no te pierdas este gran encuentro.

Perú: 2.00 p. m.

2.00 p. m. Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

2.00 p. m. Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

3.00 p. m. Chile, Paraguay: 3.00 p. m.

3.00 p. m. Argentina, Brasil, Uruguay: 4.00 p. m.

4.00 p. m. México (CDMX): 1.00 p. m.

1.00 p. m. Estados Unidos (ET): 3.00 p. m.

3.00 p. m. España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver el partido entre Canadá vs Sudáfrica por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido en Perú está a cargo de DirecTV. Además, puedes seguirlo vía streaming mediante las plataformas de DGO y Paramount+.