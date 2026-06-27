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Brasil sufre ocho ausencias en sus entrenamientos previo al partido contra Japón por Mundial 2026

¿Llegarán con bajas? La prensa brasileña sorprendió al revelar que Brasil no contó con ocho jugadores titulares en su entrenamiento con miras a la eliminatoria ante Japón.

Angel Curo
Brasil sufre ocho ausencias en sus entrenamientos previo al partido contra Japón
Brasil sufre ocho ausencias en sus entrenamientos previo al partido contra Japón | Foto: Brasil
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Uno de los partidos más llamativos de los dieciseisavos de final será el que protagonicen Brasil y Japón. Un duelo que promete ser uno de los principales retos de ambas selecciones en su camino hacia la final del Mundial 2026. Sin embargo, sorprendió que la prensa brasileña revelara que el ‘Scratch’ no contó con ocho trascendentales jugadores en sus trabajos.

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Brasil sufre ocho ausencias en sus entrenamientos previo al partido contra Japón

Luego de su victoria ante Escocia, el medio brasileño ‘GeGlobo’ sorprendió al revelar que el equipo de Carlo Ancelotti inició sus primeros trabajos con varias ausencias, que corresponden a ocho jugadores titulares en su esquema.

De acuerdo con lo señalado en su nota web, no se trata de una plaga de lesiones, para fortuna de la Canarinha, sino de una acción preventiva del entrenador italiano para salvaguardar la integridad de sus jugadores. El técnico aplica esta decisión desde su llegada y reserva a la gran mayoría del plantel durante las 48 horas siguientes a un partido.

En la lista de jugadores que no estuvieron en los entrenamientos figuran estrellas como Matheus Cunha, uno de los goleadores; Casemiro, Bruno Guimaraes y Gabriel, entre otros.

Selección de Brasil

En Brasil reportaron ocho ausencias en los entrenamientos de la Canarinha

“De los once titulares del partido contra Escocia, solo Vini Jr., Rayan y Douglas Santos saltaron al campo con el resto del equipo. Esta es la práctica habitual: reservar a la mayoría de los jugadores durante 48 horas después del partido para que realicen ejercicios de recuperación. Su participación en el próximo encuentro no supone ningún problema”, señaló en su publicación.

¿Cuándo juegan Brasil vs Japón por los dieciseisavos de final?

El duelo entre Brasil vs Japón está programado para este lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos. El partido comenzará a las 12 m. (hora peruana).

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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