Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo: a qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal del Río Open 2026

El año no pudo empezar de la mejor manera para Ignacio Buse. El tenista de 21 años escaló posiciones en el ranking y tras dejar fuera a dos brasileños, también pudo superar al italiano Matteo Berrettini. 'Nacho' jugará la semifinal en el Río Open 2026 ante el chileno Alejandro Tabilo, a quien ya se ha enfrentado anteriormente en Brasil y en la Copa Davis.

El Perú entero estará pendiente del partido de Ignacio Buse ante Alejandro Tabilo. El ganador clasificará a la final del torneo y donde también están el argentino Etcheverry y el checo Kopriva. Recordemos que 'Nacho' estuvo alejado de las canchas debido a una lesión y su regreso está siendo más que histórico.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo?

El partido entre Ignacio Buse y Alejandro Tabilo se jugará en el Quadra Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro este sábado 21 de febrero. La hora cambiará según el país desde donde sintonices el cotejo.

De acuerdo a la programación, en Perú, Colombia y Ecuador, la semifinal del Río Open iniciará aproximadamente a las 16:30 horas. Mientras que en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, el inicio será a las 19:00 horas.

¿Dónde ver Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo?

La transmisión del partido entre Ignacio Buse ante Alejandro Tabilo se estará realizando a través de la señal de ESPN en Perú y todos los países de Sudamérica. Además, se podrá seguir en vivo desde Disney+, siempre y cuando sean suscriptores a la plataforma de streaming para verlo desde un smart TV o dispositivo móvil.

Ignacio Buse llega al partido luego de dejar en el camino al italiano Matteo Berrettini en un duelo que se vio marcado por las pausas que hubo debido a la lluvia en Río de Janeiro. El peruano ganó en tres sets. Por otro lado, Alejandro Tabilo eliminó a Thiago Agustín Tirante también en tres sets.

Es importante tener en cuenta que ambos tenistas ya se han enfrentado anteriormente y el chileno se llevó los dos encuentros. El primero de ellos fue en el Challenger de Brasilia (2023) y luego en la Copa Davis (2024).