Ignacio Buse vs Matteo Berrettini: dónde ver y a qué hora juegan por el Río Open 2026

Ignacio Buse parece no tener límites y es que luego de alcanzar un triunfo ante Fonseca, el tenista peruano buscará seguir adelante en el torneo de arcilla que se juega en Brasil. A pesar de tener el público en contra, 'Nacho' dejó en el camino a dos jugadores locales y ahora buscará llegar a la semifinal del Río Open de Brasil ante Matteo Berrettini.

'Nacho' es actualmente la mejor raqueta peruana y tras su victoria ante Fonseca, se aseguró su clasificación a Wimbledon y Roland Garros. Ignacio Buse está en el puesto 73 del mundo y es su mejor marca de su corta carrera deportiva. El Perú entero estará apoyando al 'Colo' en el partido que se juega HOY, viernes 20 de febrero.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Matteo Berrettini?

Ignacio Buse se enfrentará por primera vez a Matteo Berrettini por los cuartos de final del Río Open este viernes 20 de febrero. El duelo se jugará en el Quadra Guga Kuerten y está programado para aproximadamente las 17:00 horas en Perú. El ganador pasará directamente a la semifinal.

¿Dónde ver Ignacio Buse vs Matteo Berrettini?

La transmisión del partido entre Ignacio Buse vs Matteo Berrettini se podrá seguir a través de la señal de ESPN o también en la plataforma de Disney+ en Perú y en toda Sudamérica. Si estás en Estados Unidos, este esperado duelo se podrá ver en el canal de Fubo.

Cómo llegan Ignacio Buse y Matteo Berrettini

El camino de Ignacio Buse no ha sido para nada fácil y es el peruano regresa de una fuerte lesión que lo hizo perderse el cierre de la temporada 2025. En el torneo del Río Open 2026, 'Nacho' dejó fuera a Marcondes y Fonseca. Ambos brasileños y jugando como locales. Con estas dos victorias subió en el ranking y esto lo ayudó a conseguir la clasificación a los próximos Slams que se jugarán en Francia e Inglaterra.

Por otro lado, Matteo Berrettini dejó en el camino al chileno Barrios Vera y al serbio Lajovic. A pesar de las complicaciones que presentó en su último partido, lo cierto es que el italiano parte como favorito ante el peruano, pero este será el primer encuentro entre ambos y todo puede pasar.