Ignacio Buse vs Joao Fonseca: fecha, hora y canal para ver el partido por el Rio Open

Son dos de los tenistas más prometedores de Sudamérica, ahora tendrán su primer enfrentamiento en suelo brasileño. Gran oportunidad para 'Nacho' en el ATP 500.

    Partidazo en el ATP 500 de Río de Janeiro
    Nuestra primera raqueta peruana, Ignacio Buse, tendrá un duro reto en el torneo más importante de la gira sudamericana que se disputa en arcilla, el ATP 500 de Rio. Tras superar la primera ronda, estaba esperando rival y salió del enfrentamiento de Fonseca con Monteiro. Ahora tendremos un interesante cruce entre dos joyas del tenis. El partido está para cualquiera.

    Ignacio Buse subió al puesto 78 y marca un nuevo récord en su carrera.

    ¿Cuándo jugarán Ignacio Buse vs Joao Fonseca?

    Se confirmó que el partido se jugará el día jueves 19 de febrero, pero aún la hora está por confirmar. 'Nacho' tendrá que lidiar con una de las hinchadas más fuerte del tenis, los brasileños alientan de inicio a fin. Te celebran hasta los errores. El partido lo podrás seguir a través de la señal de Disney +.

    De ganar un partido más, el peruano asegurará su presencia en el cuadro principal de Wimbledon. Con la victoria de ayer ante Igor Marcondes, Ignacio Buse aseguró su presencia en el cuadro principal de Roland Garros. Parece que esta temporada será inolvidable para él, pues hará su debut en los Grand Slams.

    En su debut en el ATP 500 de Río, Ignacio Buse venció por 2-1 a brasileño Igor Marcondes con un 4/6 7/5 6/4. Con esta victoria escaló al puesto 78 en el ranking live de la ATP. Ya es uno de los 100 mejores del mundo.

