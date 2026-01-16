Pablo Guede dio rotundo calificativo al debut de Luis Advíncula en Alianza Lima: "No solo..."

Tras el entrenamiento de Alianza Lima en la Ciudad Deportiva de Los Nogales en Montevideo, el estratega Pablo Guede habló con los medios sobre diversos temas. Entre la polémica con Sergio Peña, la respuesta al técnico de 2 de Mayo por sus declaraciones hacia Paolo Guerrero e incluso respecto al debut de Luis Advíncula.

Pablo Guede calificó el debut de Luis Advíncula en Alianza Lima

Mediante una reciente entrevista con el periodista José Varela, Guede se refirió al rendimiento que tuvo el 'Rayo' contra Unión de Santa Fe por la Serie Río de la Plata 2026 y lo calificó de manera positiva. Del mismo modo, el argentino subrayó que hoy en día el cuadro victoriano dispone de importantes variantes en la posición de lateral izquierdo y derecho.

Luis Advíncula fichó por Alianza Lima tras su paso en Boca Juniors

"Lo vi bien a Advíncula. No solo Luis, tenemos a Montenegro que es muy parecido y tiene 22 años, con un talento tremendo. Creo que por los dos lados es igual porque Carbajal o Trauco como Mateo pueden cumplir las dos facetas tranquilamente", sostuvo.

Por su parte, Pablo Guede dejó en claro que tras la reciente llegada de Luis Advíncula, Alianza Lima cuenta con jugadores "polifuncionales", es decir que pueden cumplir diferentes funciones en el sistema de juego, según lo requiera el comando técnico.

"Si les digo que se tienen que quedar lo harán o si les digo que hagan de extremo irán a esa posición. Creo que eso es lo bueno que tiene el plantel y hay varios futbolistas polifuncionales que estoy tratando de descubrir algunos otros. El tema de los laterales los veo bien", añadió el entrenador de 51 años.

Finalmente, Guede precisó que la posible llegada de un nuevo fichaje dependerá del duelo que afrontarán en la Noche Blanquiazul 2026. "Eso de las incorporaciones lo vamos a hablar casi seguro después del partido contra Inter Miami, que es cuando sacaremos todas las conclusiones para saber en qué fallamos y en qué no, en qué podemos reforzarnos o no. Eso todavía no lo tengo en mi cabeza", concluyó el DT.