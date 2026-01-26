- Hoy:
Cerro Porteño vs. Sportivo San Lorenzo EN VIVO: cuándo juegan, hora y canal
Cerro Porteño visita a Sportivo San Lorenzo por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. Revisa a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO.
Los clubes Cerro Porteño vs. Sportivo San Lorenzo juegan EN VIVO este martes un partido interesante por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo en el Estadio Gunther Vogel. Ambos equipos quieren obtener su primera victoria, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio paraguayo, la transmisión estará a cargo Tigo Sports. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.
El vigente campeón de la primera división de Paraguay afrontará su segundo partido del Torneo Apertura 2026, con la necesidad de empezar a sumar de a tres luego de debutar con un empate ante Libertad (1-1) en condición de local. Cerro Porteño también querrá dar un golpe de autoridad al ser el flamante ganador de la Supercopa.
Por su parte, Sportivo San Lorenzo viene de perder como visitante en la fecha 1 ante Nacional Asunción. Este equipo viene de la segunda división y está haciendo su estreno en la Copa de Primera, por lo que querrá sorprender al 'Ciclón' en el primer enfrentamiento entre ambos.
¿A qué hora juega Cerro Porteño vs. Sportivo San Lorenzo?
- México: 17:15 horas
- Perú: 18:15 horas
- Ecuador: 18:15 horas
- Colombia: 18:15 horas
- Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 19:15 horas
- Bolivia: 19:15 horas
- Venezuela: 19:15 horas
- Argentina: 20:15 horas
- Brasil: 20:15 horas
- Chile: 20:15 horas
- Paraguay: 20:15 horas
- Uruguay: 20:15 horas
¿Qué canal transmite Cerro Porteño vs. Sportivo San Lorenzo?
Si quieres ver EN VIVO ONLINE el partido de Cerro Porteño vs. Sportivo San Lorenzo, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo, tendrás que sintonizar Tigo Sports, único canal que tiene los derechos de transmisión en Paraguay. Sin embargo, te dejamos otras señales en algunos países:
- Argentina: DIRECTV Sports
- Canadá y Estados Unidos: Fanatiz
- Internacional: Bet365
Cerro Porteño vs. Sportivo San Lorenzo: pronóstico del partido
De acuerdo a las casas de apuestas, Cerro Porteño es amplio favorito para derrotar a Sportivo San Lorenzo y conseguir su primer triunfo en el Torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. Aquí te dejamos las cuotas para que hagas la jugada que mejor te parezca:
|Casas de apuestas
|Sportivo San Lorenzo
|Empate
|Cerro Porteño
|Betsson
|4.75
|3.80
|1.62
|Betano
|5.10
|3.75
|1.65
|Bet365
|4.33
|3.80
|1.60
|1XBET
|5.13
|3.78
|1.64
