- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Melgar
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
MÁXIMA ADVERTENCIA para inmigrantes en EE. UU.: la inflación AMENAZA el costo de vida y podría encarecer gasolina y alimentos
La economía estadounidense enfrenta presión por el aumento del petróleo, lo que podría impactar negativamente en el costo de vida de millones de ciudadanos e inmigrantes en los próximos meses.
La economía en EE. UU. enfrenta un nuevo foco de presión que podría impactar directamente en el bolsillo de millones de personas. El reciente aumento del petróleo vuelve a poner en el centro del debate a la inflación, un problema que afecta especialmente al costo de vida de ciudadanos e inmigrantes.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA en Walmart de New Hartford: reportan ARRESTO de un hombre de 29 años tras fuerte DISPUTA y PERSECUCIÓN a víctima
En este contexto, especialistas advierten que los efectos podrían sentirse con más fuerza en los próximos meses. Para muchas familias, sobre todo para ciudadanos extranjeros, quienes recién comienzan una vida en el país, el encarecimiento de productos básicos y servicios podría convertirse en un desafío adicional.
El petróleo vuelve a presionar la inflación en Estados Unidos
La escalada de tensiones en Oriente Medio ha provocado movimientos en los mercados energéticos globales. Dado que la región concentra una parte importante de la producción mundial de crudo, cualquier conflicto genera preocupación por el suministro y empuja al alza el precio del petróleo.
La inflación en Estados Unidos vuelve a preocupar a inmigrantes por el aumento de precio de productos básicos.
En los últimos días, los valores del crudo registraron aumentos significativos, lo que impactó directamente en el precio de la gasolina. Cuando la energía sube, el efecto suele extenderse rápidamente al resto de la economía, elevando los costos de transporte, producción y distribución.
Gasolina y alimentos podrían subir de precio
Los analistas advierten que un aumento sostenido en el precio del petróleo podría desencadenar un efecto en cadena en distintos sectores. Las aerolíneas podrían aumentar sus tarifas, mientras que el transporte marítimo y terrestre también vería incrementados sus costos.
Como consecuencia, esos gastos adicionales suelen trasladarse al consumidor final. Esto podría generar presión sobre el precio de los alimentos, productos industriales y otros bienes esenciales, intensificando nuevamente la inflación en Estados Unidos y afectando el costo de vida.
- 1
ALERTA ROJA en Walmart de Dinuba: CIERRAN tienda sin fecha de REAPERTURA tras HALLAZGO de roedores en el interior del supermercado
- 2
PELIGRO TOTAL para indocumentados en EE. UU.: temen por sus vidas ante posible Tercera Guerra mundial y autoridades responden
- 3
ALERTA ROJA en Walmart de West Kingshighway: reportan ARRESTO de mujer por HURTO al salir de la tienda con mercancía SIN PAGAR
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90