Campeón con Universitario impactó tras arremeter contra el club: "El que peor me trató"

Universitario de Deportes atraviesa un momento expectante de la temporada, donde busca mejorar su rendimiento y meterse en seguir en la pelea por el liderato del Torneo Apertura 2026. Sin embargo, en medio del campeonato, una figura que campeonó con los cremas sorprendió al criticar al club.

Campeón con Universitario impacta tras arremeter contra los cremas

Uno de los futbolistas más identificados con Universitario es Carlos Orejuela, quien defendió en varias etapas la camiseta crema y, además, ha confesado públicamente su hinchaje por el club. El ‘Flaco’ es recordado con cariño por gran parte de la afición merengue.

Sin embargo, durante su participación en el programa No Vale Picarse, el exdelantero sorprendió con fuertes declaraciones contra la institución. Según reveló, fue en la ‘U’ donde recibió el peor trato a lo largo de su carrera profesional, e incluso denunció un presunto robo de dinero.

Video: No Vale Picarse

"El club que peor me trató fue la 'U', por la gente que lo manejaba, hasta me robaron mi plata. Fui a ver cuanto me debían y el dirigente me dijo que regrese y me quitó 15 mil dólares", fueron las duras palabras del exjugador crema.

Eso sí, el también popular ‘Calavera’ dejó en claro que su malestar está dirigido en concreto hacia la directiva de aquel entonces y no hacia los hinchas. Sin embargo, no reveló el nombre del dirigente al que hace en mención.

Carlos Orejuela fue campeón con Universitario

Carlos Orejuela, en su carrera como futbolista, tuvo dos etapas en las filas de Universitario, siendo el club donde inició su carrera cuando debutó en el América Cochahuayco (entonces filial de la ‘U’).

No obstante, en su segunda etapa fue donde mejor le fue ya que formó parte del equipo que consiguió levantar el título nacional en 2009 e incluso consiguió marcar goles en la Copa Libertadores.