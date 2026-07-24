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Se confirmó si Rodrigo Ureña será flamante refuerzo de Sporting Cristal: "Cuestión definida"

Rodrigo Ureña había sonado para reforzar la volante de Sporting Cristal y finalmente se conoció si el chileno será refuerzo del elenco bajopontino.

Wilfredo Inostroza
Rodrigo Ureña sonó para ser refuerzo de Sporting Cristal
Rodrigo Ureña sonó para ser refuerzo de Sporting Cristal | Composición: LÍBERO
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Sporting Cristal viene buscando un volante de contención ante la sorpresiva salida de Gustavo Cazonatti. En los últimos días, el nombre que sonó fuerte fue Rodrigo Ureña, tricampeón con Universitario de Deportes y hoy está defendiendo a Millonarios de Colombia. Finalmente, se confirmó si el chileno llegará a La Florida.

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De acuerdo con la información difundida en Modo Fútbol, el 'Pitbull' no fichará por el elenco celeste, esto porque la operación puede dilatarse y existe premura por encontrar al mediocampista ancla para afrontar el Torneo Clausura y, de seguir en competencia, la Copa Sudamericana 2026.

"Me dijeron que por la premura del torneo colombiano, lo de Ureña no va a poder ser", dijo Paul Pérez, en el programa que se emite por Linkeados, vía YouTube.

"Ureña va a seguir en Colombia. Va a mantener su contrato y no tiene como intención volver al fútbol peruano. Es una cuestión definida", fue lo que dijo Gustavo Peralta, en el citado espacio.

Recordemos que Rodrigo Ureña tiene contrato con Millonarios hasta fines del 2027, aunque con una cláusula que no es tan costosa, de acuerdo con la información que se conoció semanas atrás, pero el jugador no tiene intención de moverse del fútbol cafetero.

Rodrigo Ureña Millonarios

Rodrigo Ureña seguirá en Millonarios de Colombia

Rodrigo Ureña: valor en el mercado

De acuerdo con la última actualización del portal especializado Transfermarkt, Rodrigo Ureña cuenta con un valor cercano a los 550 mil euros. Actualmente tiene 33 años.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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