Ronaldo y la vez que destruyó a Héctor Cúper, nuevo entrenador de Universitario: "El peor..."

Universitario de Deportes confirmó la llegada de Héctor Cúper como su nuevo entrenador, una decisión que despertó gran expectativa. Al mismo tiempo, recordó episodios destacados de la carrera del técnico argentino, quien ha dirigido a clubes de gran renombre y coincidido con figuras mundiales. Entre los más recordados figura el de Ronaldo Nazário, que no dudó en dirigir severas críticas al estratega argentino por la etapa que compartieron en el Inter de Milán.

Ronaldo Nazario y la vez que arremetió con Héctor Cúper, nuevo técnico de Universitario de Deportes

Durante esa etapa en Italia, la relación entre ambos estuvo atravesada por desacuerdos recurrentes, sobre todo por el trato físico que recibía el delantero brasileño mientras atravesaba su recuperación de distintas lesiones. Incluso, el propio Cúper adoptó decisiones disciplinarias para mantener la convivencia dentro del grupo, como vaciar el gimnasio para que Ronaldo pudiera pesarse en privado y evitar así observaciones del resto de sus compañeros.

No obstante, el exgoleador brasileño afirmó más adelante que su relación con el técnico quedó totalmente deteriorada. En declaraciones a medios italianos como La Gazzetta dello Sport y Quotidiano Nazionale, el campeón del mundo explicó que optó por salir del Inter de Milán a causa del desgaste que experimentó durante la etapa dirigida por el entrenador argentino.

Ronaldo Nazario y Héctor Cúper coincidieron en Inter de Milán

“Dejé el Inter por culpa de Cúper. Se lo dije también a él, todo se lo dije en la cara, que no quería continuar, que no creía en su trabajo, que conmigo estaba actuando de mala fe”, expresó Ronaldo.

El exdelantero también puso en duda la forma de trabajar del técnico y señaló que, en numerosas ocasiones, lo hacía entrenar físicamente cuando no correspondía, e incluso desatendía indicaciones médicas. A su juicio, esa situación llegó a comprometer seriamente su carrera profesional.

“Yo sé que con Cúper ha estado en peligro mi carrera, o casi. He tenido lesiones musculares cuatro o cinco veces, cosas serias, no problemillas”, afirmó el brasileño.

Ronaldo, además, cuestionó el método de trabajo del técnico argentino. Aseguró que no comprendía las tareas diferenciadas y que se dedicaba poco tiempo al balón en los entrenamientos. Incluso afirmó que buena parte de la plantilla del Inter de Milán por entonces compartía ese malestar con el entrenador. “El sesenta por ciento del equipo, quizá más, lo detesta”, declaró el exdelantero.

Héctor Cúper fue presentado de forma oficial como nuevo técnico de Universitario

Finalmente, Ronaldo Nazario sentenció su postura sobre el ahora entrenador de Universitario, Héctor Cúper, con una frase contundente que quedó marcada en la prensa internacional: “Fue el peor entrenador que he tenido”.

A pesar de todas esas controversias, en la directiva de Universitario creen que precisamente el carácter firme y la capacidad para manejar vestuarios complicados son algunas de las cualidades que hacen de Héctor Cúper una alternativa atractiva para asumir el desafío crema.

Héctor Cúper es nuevo técnico de Universitario de Deportes

Universitario de Deportes confirmó oficialmente la incorporación de Héctor Cúper como su nuevo director técnico, en reemplazo de Javier Rabanal y Jorge Araujo, con el objetivo de pelear por la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. Asimismo, el entrenador argentino de 70 años asumirá la presión de los hinchas para conseguir el tetracampeonato nacional.