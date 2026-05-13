¿Quién es Agustín López, el flamante fichaje de Universitario formado en Newell’s?

Universitario viene dando de qué hablar en los últimos días, primero con la llegada de Héctor Cúper como nuevo entrenador para lo que será el Torneo Clausura de la Liga 1. Aunque el foco por parte de la mayoría de hinchas está en el fútbol profesional 11 vs. 11, el elenco crema sabe que no puede descuidar otras disciplinas.

En ese sentido, como se sabe, el pasado martes 12 de mayo los cremas anunciaron por todo lo alto la llegada de Agustín López, argentino de 26 años que llega a nuestro país para representar al conjunto de Ate, pero en lo que será el equipo de futsal, pues se viene la nueva temporada de la Liga de Futsal Pro 2026. Por ello, muchas personas se preguntan quién es y cuál fue su formación. En esta nota conocerás detalles sobre la carrera del deportista.

¿Quién es Agustín López, el flamante refuerzo de Universitario?

Agustín López, de 26 años, es un jugador que se desempeña como ala derecha dentro del terreno de juego. En ese sentido, fue formado en el mítico equipo argentino Newell’s Old Boys. Sin embargo, también ha tenido paso por equipos como Al Tadamon SC de Kuwait y Al-Thuqbah Club de Arabia Saudita.

Además, formó parte de Club Atlético Banfield y Club Pinocho en el fútbol argentino, con el que salió campeón en 2025, por lo que su llegada a la ‘U’ ilusiona a la hinchada de esta disciplina.

Agustín López formó parte del Club Pinocho

Universitario oficializó a Agustín López

A través de sus redes sociales, el club anunció esta noticia, que genera ilusión entre los hinchas del elenco crema.

“Refuerzo de jerarquía. Agustín López, ala diestro argentino de 26 años, se suma a nuestras filas para esta temporada. Formado en Newell’s Old Boys, llega a la crema luego de consagrarse campeón nacional con Club Pinocho”, precisó Universitario de Deportes a través de su cuenta oficial de 'X' y anunció así esta nueva incorporación para la campaña entrante del futsal peruano.