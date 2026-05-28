Prensa paraguaya dio firme opinión de Sporting Cristal previo duelo con Cerro Porteño: "El más..."

Sporting Cristal está a puertas de afrontar un partido decisivo ante Cerro Porteño por la última jornada de la Copa Libertadores 2026. Los ‘cerveceros’ se juegan su clasificación a octavos de final, aunque para ello dependerán de otros resultados. Antes de este enfrentamiento, la prensa paraguaya se pronunció en duros términos sobre la escuadra del Rímac.

Prensa paraguaya opinó de Sporting Cristal previo duelo con Cerro Porteño

Este partido ha despertado gran expectativa en el continente, ya que Cerro Porteño se juega aún el liderato del Grupo F, mientras que Sporting Cristal necesita una victoria para asegurar, por lo menos, la Copa Sudamericana. Precisamente, el medio ‘Diario Paraguayo’ analizó la actualidad de ambos equipos y sorprendió con sus opiniones.

En su publicación, indicó que la escuadra paraguaya tiene la oportunidad de cerrar con broche de oro su rendimiento en la fase de grupos de la Libertadores. No obstante, al momento de opinar sobre los cerveceros, fue contundente al calificarlos como 'el más competitivo'; esto, debido al enfrentamiento anterior entre ambas escuadras.

Prensa paraguaya se refirió a Sporting Cristal previo partido con Cerro Porteño

“Cerro Porteño tiene la oportunidad esta noche de confirmar su gran momento en Copa Libertadores. El equipo azulgrana enfrenta en la Nueva Olla de Barrio Obrero a Sporting Cristal de Perú, rival que se perfila como el más competitivo del grupo tras vencerlo en el debut de ambos en tierras incaicas”, señalaron.

Asimismo, en otra parte de su nota, recordaron que los dirigidos por el DT Zé Ricardo tienen la obligación de ganar para, por lo menos, quedar en el tercer lugar, aunque también indicaron que sus opciones son “limitadas”.

“El equipo peruano se aferra a la posibilidad de lograr una victoria que le permita mantener sus opciones de clasificación a los playoffs de la Copa Sudamericana. Sus posibilidades son limitadas, pero el conjunto visitante intentará aprovechar su condición de ganador en el enfrentamiento anterior”, complementaron.

¿Qué resultados necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores?

Sporting Cristal aún mantiene el objetivo de clasificar a los octavos de final, aunque no depende de sí mismo. Para lograrlo, primero deberá vencer a Cerro Porteño como dé lugar y esperar que Junior dé la gran sorpresa y venza a Palmeiras en Brasil. Si se da este escenario, avanzará a la siguiente etapa de la Copa Libertadores.