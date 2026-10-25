El jueves 26 de noviembre de 2026, durante la celebración del Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, muchos ciudadanos y extranjeros tienen dudas sobre la atención en las oficinas gubernamentales, bancos y grandes almacenes, ya que muchos de ellos permanecerán cerrados por la festividad. Sin embargo, algunas cadenas de restaurantes y supermercados sí ofrecerán servicios con horarios especiales. A continuación, todo lo que debes saber.

Lugares que estarán cerrados en Thanksgiving 2026

Grandes cadenas y supermercados del país americano permanecerán cerrados: Walmart, Target, Costco, Sam's Club y Trader Joe's no atenderán al público en general.

del país americano permanecerán Algunas cadenas de restaurantes tampoco abrirán sus puertas el 26 de noviembre: Olive Garden, LongHorn Steakhouse, In-N-Out Burger, Chick-fil-A, Chipotle y Panera Bread forman parte de este grupo.

tampoco abrirán sus puertas el 26 de noviembre: Olive Garden, LongHorn Steakhouse, In-N-Out Burger, Chick-fil-A, Chipotle y Panera Bread forman parte de este grupo. Servicios e instituciones: Por la fecha, se suspenderán las actividades en oficinas federales, el servicio postal (USPS), la mayoría de las sucursales bancarias y las escuelas.

Estos lugares estarán cerrados en Thanksgiving 2026.

Lugares que estarán abiertos en Thanksgiving 2026

Ciertos supermercados y tiendas operarán con horarios reducidos durante el día festivo: Safeway abrirá solo por la mañana, mientras que Whole Foods Market también tendrá un horario limitado . Se recomienda a los clientes verificar la disponibilidad en la página web de cada sucursal.

y tiendas operarán con horarios reducidos durante el día festivo: . Se recomienda a los clientes verificar la disponibilidad en la página web de cada sucursal. Farmacias y tiendas de conveniencia.

y tiendas de conveniencia. CVS, Walgreens y las gasolineras continuarán con su funcionamiento habitual o ajustado a horarios festivos.

continuarán con su funcionamiento habitual o ajustado a horarios festivos. Los restaurantes ofrecerán servicios durante todo el día. Establecimientos como Denny’s, IHOP, Waffle House y Cracker Barrel sí brindarán atención. Muchos de ellos ofrecerán menús especiales que incluyen pavo.

ofrecerán servicios durante todo el día. sí brindarán atención. Muchos de ellos ofrecerán menús especiales que incluyen pavo. En el caso de las cadenas de comida rápida, White Castle y la mayoría de los locales de McDonald's y Starbucks estarán disponibles, aunque con horarios que pueden variar según la franquicia.

¿Día de Acción de Gracias de 2026 es feriado calendario en Estados Unidos?

El jueves 26 de noviembre de 2026 se celebrará el Día de Acción de Gracias, un feriado oficial y obligatorio en todo el territorio estadounidense. El evento, conocido como Thanksgiving Day, es uno de los 11 días festivos reconocidos por la legislación federal. Al ser un feriado nacional, se registran cambios notorios en las actividades laborales, educativas y comerciales en el país por la fecha.